Galatasaray Frederik MidtsJo'yu istiyor! Futbolcu değil robot...

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Norveçli futbolcu kulüp ve milli takım kariyerinde 394 karşılaşmada forma giyerken hiç kırmızı kart görmedi. MidtsJo sadece 1 kez çift sarı karttan atıldı.

Yıldız futbolcunun ayrıca oynadığı bölgeye göre çok az (34) sarı kart görmesi de dikkat çekiyor.