Galatasaray Frederik MidtsJo'yu istiyor! Futbolcu değil robot...

Galatasaray yönetimi Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois'nın ardından sezonun 4. yabancı transferini yapmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY FREDERİK MİDTSJO'DA SONA YAKLAŞIYOR
Sarı-Kırmızılılar, AZ Alkmaar formasını giyen Frederik MidtsJo'de adım adım mutlu sona yaklaşıyor.
Norveçli yıldızın ardından Hollanda kulübü ile de her konuda anlaşan yönetim bugün transferi bitirmeyi planlıyor. Dün gece İstanbul'a gelen Frederik MidtsJo'nun menejeriyle gün içinde yapılacak görüşmenin ardından, tecrübeli futbolcu da İstanbul'a davet edilecek.
FREDERİK MİDTSJO'NUN İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Türk futbolseverlerin çok yakından tanımadığı bir isim olan Frederik MidtsJo inanılmaz istikrarı ile dikkatleri çekiyor.
Geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki orta alan oyuncusu, 2020-2021 sezonunda 40 maçta, 2019-2020 sezonunda 39 maçta, 2018-2019 sezonunda 39 maçta, 2017-2018 sezonunda 42 maçta, 2016-2017 sezonunda 30 maçta, 2015-2016 sezonunda 46 maçta, 2014-2015 sezonunda ise 35 maça oynadı.
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Norveçli futbolcu kulüp ve milli takım kariyerinde 394 karşılaşmada forma giyerken hiç kırmızı kart görmedi. MidtsJo sadece 1 kez çift sarı karttan atıldı.
Yıldız futbolcunun ayrıca oynadığı bölgeye göre çok az (34) sarı kart görmesi de dikkat çekiyor.