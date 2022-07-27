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    • Spor
    • 27.07.2022 11:16
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    • 27.07.2022 11:31
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    Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren 4 futbolcuyu ne arayan var ne soran

    Beşiktaş’ta geride kalan sezonun bitimiyle birlikte birçok oyuncunun sözleşmesi de sona erdi. Siyah-Beyazlılar’a transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalan ve sonrasında sözleşmelerinin bitimine kadar Ümraniye’den ayrılmayan yıldızları ne arayan var ne de soran!

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Onları ne arayan var ne soran

    Siyah-Beyazlılar ile sözleşmeleri sona eren Lens, Douglas, Ljajic, N'Sakala ve Oğuzhan Özyakup henüz kendilerine kulüp bulamadılar. Bu isimlerin son dönemdeki performansları kulüp bulamamalarında etkili oldu.

    2015 yılında güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Jeremain Lens'in şimdiki değeri 50 bin Euro. Uzun süredir futbola hasret kalan Hollandalı yıldız geçen sezonu Ümraniye'de bireysel çalışmalarla geçirdi.

    Henüz 29 yaşında olmasına rağmen hiçbir kulüple anılmayan Oğuzhan Özyakup da son dönemde dikiş tutturamayan isimlerden. Arsenal kariyeri olan yıldız oyuncu şimdilerde kayıplarda…

        Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'dan transfer edilen Kongolu bek N'Sakala da kulüp bulamayan isimlerden… 2020 yılında Kartal'a bedelsiz olarak transfer edilen tecrübeli oyuncu geride kalan sezonda sadece 7 maçta forma giydi.

        Barcelona kariyeri olan Douglas ise futbolu unutmuş gibi… Beşiktaş'ta bir elin parmağı sayıda maça çıkan Sambacı'yı da ne arayan var ne de soran!..

        30 yaşındaki Sırp oyuncu Ljajic de Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaşattı. Tecrübeli oyuncu özel yaşantısı ve mental problemleri nedeniyle bir türlü futbola odaklanamadı. O da kulüpsüz… TFF 1. Lig ekibi Bodrumspor ile bir görüşme gerçekleşse de şu an için resmi bir transfer hamlesi yok…

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