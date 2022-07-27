Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren 4 futbolcuyu ne arayan var ne soran

Siyah-Beyazlılar ile sözleşmeleri sona eren Lens, Douglas, Ljajic, N'Sakala ve Oğuzhan Özyakup henüz kendilerine kulüp bulamadılar. Bu isimlerin son dönemdeki performansları kulüp bulamamalarında etkili oldu.
2015 yılında güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Jeremain Lens'in şimdiki değeri 50 bin Euro. Uzun süredir futbola hasret kalan Hollandalı yıldız geçen sezonu Ümraniye'de bireysel çalışmalarla geçirdi.
Henüz 29 yaşında olmasına rağmen hiçbir kulüple anılmayan Oğuzhan Özyakup da son dönemde dikiş tutturamayan isimlerden. Arsenal kariyeri olan yıldız oyuncu şimdilerde kayıplarda…