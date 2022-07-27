Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren 4 futbolcuyu ne arayan var ne soran

30 yaşındaki Sırp oyuncu Ljajic de Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaşattı. Tecrübeli oyuncu özel yaşantısı ve mental problemleri nedeniyle bir türlü futbola odaklanamadı. O da kulüpsüz… TFF 1. Lig ekibi Bodrumspor ile bir görüşme gerçekleşse de şu an için resmi bir transfer hamlesi yok…

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