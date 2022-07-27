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    • Spor
    • 27.07.2022 23:22
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    • 27.07.2022 23:23
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    Fenerbahçe Dinamo Kiev MAÇ SONUCU! FB Dinamo Kiev maçı KAÇ KAÇ BİTTİ?

    Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için geri sayım sona erdi. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Karşılaşmayı heyecanla bekleyen taraftarlar maçın yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olup şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak. Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Dinamo Kiev MAÇ SONUCU!

    Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i bu akşam sahasında konuk ediyor. Kanarya, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yazdıracak. Heyecanlı maç için geri sayım sona erdi. Haberimizden maçın canlı anlatımına ulaşabilirsiniz...

    Sarı lacivertli temsilcimiz sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

    Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

    Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

    FB - DİNAMO KİEV MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ!

    Fenerbahçe - Dinamo Kiev 11'ler:

    Fenerbahçe: Altay - Osayi - Tisserand - Ferdi - İrfan - İsmail - Arao - King - Valencia - Rossi

    Dinamo Kiev: Buschan - Kedziora- Popov- Zabarnyi- Dubinchak - Sydorchuk- Verbic -Shaparenko- Tsygankov - Buyalskiy- Besedin

        Fenerbahçe nasıl tur atlar?

        Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak. Her türlü beraberlikte ise karşılaşma uzayacak. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

        Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı bilet fiyatları:

        Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

        Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

        Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

        Fenerbahçe'nin 24 kişilik Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu:

        Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Bright Osayi-Samuel, Filip Novak, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Dinamo Kiev MAÇ SONUCU! FB Dinamo Kiev maçı KAÇ KAÇ BİTTİ?
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