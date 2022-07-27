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    • Haberler
    • 27.07.2022 16:56
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    • 27.07.2022 16:59
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    UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı taraftarların ilgiyle beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Milyonlarca taraftarın beklediği gün geldi çattı. Bu akşam oynanacak karşılaşma hakkında detaylar merak ediliyor. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'leri ve maç saati için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turu rövanş maçında sarı lacivertli takım Dinamo Kiev'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma hakkında birçok detay merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun rövanş maçı bu akşam oynanacak. 27 Temmuz Çarşamba yani bu akşam saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma ilgiyle bekleniyor.

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    DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Dinamo Kiev Fenerbahçe maçını EXXEN platformu üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

        DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

        DİNAMO KİEV
        Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Garmash, Besedin

        FENERBAHÇE
        Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, Rossi, King, Valencia

        FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

        Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.

        Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

        SAVUNMA SIKINTISI

        Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor. Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.

            Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Willian Arao ve Filip Novak, bu bölgeye alternatif olarak düşünülüyor.

            JORGE JESUS ENNER VALECİA'YI SATIŞ LİSTESİNE KOYMUŞTU
            Dinamo Kiev'le son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelir gelmez Ekvadorlu golcü Enner Valencia'ya satış listesine koyup daha sonra bu kararından vazgeçmesi büyük dikkat çekti. 4 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlenen tecrübeli futbolcunun Jesus tarafından en güvenilen forvet olarak belirlenmesi bir hayli ilgi uyandırırken, deneyimli çalıştırıcının ilk maçta hayal kırıklığı yaratan Joshua King'e de formayı teslim etmesi kafalarda soru işareti bıraktı.
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            Haberler Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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