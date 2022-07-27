UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Milyonlarca taraftarın beklediği gün geldi çattı. Bu akşam oynanacak karşılaşma hakkında detaylar merak ediliyor. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'leri ve maç saati için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turu rövanş maçında sarı lacivertli takım Dinamo Kiev'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma hakkında birçok detay merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun rövanş maçı bu akşam oynanacak. 27 Temmuz Çarşamba yani bu akşam saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma ilgiyle bekleniyor.
DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçını EXXEN platformu üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.