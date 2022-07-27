UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JORGE JESUS ENNER VALECİA'YI SATIŞ LİSTESİNE KOYMUŞTU

Dinamo Kiev'le son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelir gelmez Ekvadorlu golcü Enner Valencia'ya satış listesine koyup daha sonra bu kararından vazgeçmesi büyük dikkat çekti. 4 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlenen tecrübeli futbolcunun Jesus tarafından en güvenilen forvet olarak belirlenmesi bir hayli ilgi uyandırırken, deneyimli çalıştırıcının ilk maçta hayal kırıklığı yaratan Joshua King'e de formayı teslim etmesi kafalarda soru işareti bıraktı.