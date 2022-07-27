Beşiktaş'a göz kırptı! Hammarby’nin yıldızı Jeahze transfer görüşmelerini gerekçe gösterip Varbergs maçına çıkmadı





TEKLİF 961 BİN EURO

Expressen gazetesi teklifi 10 milyon İsveç Kronu (961 bin Euro) olarak açıklarken Sportblade ise gelen teklifin 6-7 milyon İsveç Kronu seviyesinde olduğunu iddia etti. Iraklı sol bekin takımı Hammarby, önceki akşam Varbergs ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Jeahze, karşılaşmanın ilk 11'inde yer alsa da ısınmaya çıkmadı ve maç başladığında da yedek kulübesinde yer aldı. Hammarby karşılaşmayı 3-0 kazanırken yıldız futbolcunun Beşiktaş'a gitmek için maçta oynamayı reddettiği belirtildi.