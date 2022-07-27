Beşiktaş'a göz kırptı! Hammarby’nin yıldızı Jeahze transfer görüşmelerini gerekçe gösterip Varbergs maçına çıkmadı

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi sonrası Beşiktaş'ta sol bek takviyesi adına çalışmalar hız kazanmış durumda. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlıları'n Hammarby'nin sol beki Mohanad Jeahze için görüşmelere başladığı belirtilmişti.
TEKLİF 961 BİN EURO
Expressen gazetesi teklifi 10 milyon İsveç Kronu (961 bin Euro) olarak açıklarken Sportblade ise gelen teklifin 6-7 milyon İsveç Kronu seviyesinde olduğunu iddia etti. Iraklı sol bekin takımı Hammarby, önceki akşam Varbergs ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Jeahze, karşılaşmanın ilk 11'inde yer alsa da ısınmaya çıkmadı ve maç başladığında da yedek kulübesinde yer aldı. Hammarby karşılaşmayı 3-0 kazanırken yıldız futbolcunun Beşiktaş'a gitmek için maçta oynamayı reddettiği belirtildi.
LEİDNER ELDEN KAÇTI
Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Hammarby Futbol Direktörü Jesper Jansson, "Mohanad Jeahze, takımdan ayrılmak istediğini söylediği için Varbergs maçı kadrosundan çıkartıldı. Ne olursa olsun Hammarby ile sözleşmesi var, oynamak zorundaydı ama maça odaklanamadığını söyledi" ifadesini kullandı. Öte yandan Beşiktaş'ın listesinde bulunan Doron Leidner, Olympiakos'la sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitti.