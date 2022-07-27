Trabzonspor 4 hazırlık maçında 1 kez kazandı! Abdullah Avcı hücum için acil takviye istedi

FIRSAT TRANSFERİ KOVALIYOR
Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'da kampın son günü yaptığı açıklama da, "Bir stoper transferi ile tüm bir organizasyon tamamlanmıyor. Orta saha, kanat ve forvet için fırsat transferi kovalayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetime de sunduğu raporda bu eksiklere vurgu yaptığı ve stoper transferinin tek başına tüm sorunları çözmeyeceğini bu nedenle kadrodaki oyuncu kalitesini ve rekabeti daha da artırmaları gerektiğini söyledi.
5 OYUNCU GEREKİYOR
Abdullah Avcı, kaleci, stoper, orta saha, kanat ve forvet hattına takviye talebini yenilerken, mevcut takımda ise performansı yetersiz gözüken oyunculara özel antrenman programı uygulanacak.