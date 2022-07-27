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    Trabzonspor 4 hazırlık maçında 1 kez kazandı! Abdullah Avcı hücum için acil takviye istedi

    Fırtına, Slovenya ve Avusturya kamplarını tamamladı. Stoperdeki eksiklik dikkat çekerken teknik patron Abdullah Avcı hücum gücünü artırmak için takviye istedi.

    Acil takviye şart

    Bordo-Mavililerin kamp raporunda acil transfer ihtiyacı bir kez daha ön plana çıktı. Mevcut kadro yapılanması içerisinde stoper ve orta sahada sürekli bir arayış gözükse de hücum hattındaki oyuncu azlığı da ciddi bir sorun oluşturdu.



    FIRSAT TRANSFERİ KOVALIYOR
    Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'da kampın son günü yaptığı açıklama da, "Bir stoper transferi ile tüm bir organizasyon tamamlanmıyor. Orta saha, kanat ve forvet için fırsat transferi kovalayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetime de sunduğu raporda bu eksiklere vurgu yaptığı ve stoper transferinin tek başına tüm sorunları çözmeyeceğini bu nedenle kadrodaki oyuncu kalitesini ve rekabeti daha da artırmaları gerektiğini söyledi.



    5 OYUNCU GEREKİYOR
    Abdullah Avcı, kaleci, stoper, orta saha, kanat ve forvet hattına takviye talebini yenilerken, mevcut takımda ise performansı yetersiz gözüken oyunculara özel antrenman programı uygulanacak.



        4 MAÇTA 1 GALİBİYET 2 YENİLGİ 1 BERABERLİK
        Bordomavili takım yurt dışı kampı boyunca oynadığı 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 4 gol atıp 7 gol yedi. Trabzonspor'un 4 Temmuz'da başlayan iki aşamalı olarak Slovenya ve Avusturya'da gerçekleştirdiği yurt dışı kampı tamamlandı. Bu süre içerisinde 30'un üzerinde antrenman gerçekleştiren bordo-mavililer 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 4 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Trabzonspor, MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup ederken, Slovacko ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, Torino'ya 3-0, Empoli'ye ise 1-0 kaybetti.

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