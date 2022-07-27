Trabzonspor 4 hazırlık maçında 1 kez kazandı! Abdullah Avcı hücum için acil takviye istedi





FIRSAT TRANSFERİ KOVALIYOR

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'da kampın son günü yaptığı açıklama da, "Bir stoper transferi ile tüm bir organizasyon tamamlanmıyor. Orta saha, kanat ve forvet için fırsat transferi kovalayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetime de sunduğu raporda bu eksiklere vurgu yaptığı ve stoper transferinin tek başına tüm sorunları çözmeyeceğini bu nedenle kadrodaki oyuncu kalitesini ve rekabeti daha da artırmaları gerektiğini söyledi.