Uzun yıllardır kupa coşkusunu ATV ve A SPOR ekranlarında yaşayan Türkiye yine şölene doyacak

Futbolseverler bu sezon da Turkuvaz Medya ayrıcalığıyla heyecan yaşayacak. Uzun yıllardır Türkiye Kupasıve Süper Kupa yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu, Türkiye Futbol Federasyonu ile 2022-2023 sezonu için ek sözleşme imzaladı. Türkiye Kupası yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın haklarını kapsayan sözleşme 1 yıl daha uzatıldı. Türkiye 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig takımlarının kıyasıya rekabet edeceği, heyecan dolu sezonda karşılaşmalar ATV ile A SPOR ekranlarından naklen ve HD kalitesiyle yayınlanacak.
- Spor
- 27.07.2022 Gazete