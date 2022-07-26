Türk futbol tarihinin akışını değiştiren, şampiyonluğu ilk kez İstanbul dışına taşıyan büyük efsane Ahmet Suat Özyazıcı





EFSANE BÖYLE BAŞLADI

Ancak bir sezon sonra hayaline ulaştı ve 2. Lig Kırmızı Grup Şampiyonu olarak o zamanki adıyla Birinci Lige (Süper Lig) yükseldi. İlk yılında 30 puan toplayıp sezonu 9. sırada tamamladı. Bordo-Mavililerin sadece bir yıl sonra amatör kümelerden, alt liglerden ve kendi genç takımından gelen oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla (Mustafa, Şenol, Şener, Kadir, Necati, Cemil, Bekir, Faruk, Ali Yavuz, Ali Kemal, Hüseyin, Mehmet Cemil, Ahmet, Turgay, Necmi, Serdar, Tuncay, Güngör, Engin, İhsan, Hüsnü) değil şampiyonluk ligde kalabilmesinin dahi mucize olduğunu yorumları yapılıyordu. Trabzonspor sezona Teknik Direktör Şükrü Ersoy'la başladı ancak başarısız sonuçların ardından 13. haftada görevine son vererek takımın başına Ahmet Suat Özyazıcı'yı yardımcılığına da Özkan Sümer'i getirdi. Bu değişiklikle Trabzonspor yeni bir hikaye yazmaya başladı. Tarihler 23 Mayıs 1976'yı gösteriyordu. Yer İzmir Alsancak Stadyumu… Sıcak bir İzmir akşamı. Göztepe ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, adını altın harflerle Türk futbol tarihine yazdırıyordu. Şampiyonluğu ilk kez İstanbul dışına taşıyarak bir devrimi gerçekleştiren Trabzonspor, şampiyonluk turunu da bu stadyumda atıyordu. İstanbul şaşkındı… Anadolu gururluydu… Trabzonsporlular mutluluk sarhoşuydu. Birileri 'bir rüzgardır, gelir geçer ' dese de..



YANILIYORLARDI!

Zayıflatmak için en parlak yıldızlarını transfer etse de, yanıldıklarını kısa süre sonra anlayacaklardı… Çünkü Özyazıcı yönetimindeki Trabzonspor, gelecek sezon da şampiyonluğu kimseye bırakmıyordu. Artık futbolda Trabzonspor Fırtınası vardı ve Bordo- Mavi renklerin ışıltısı tüm dünyaya yayılıyordu. Aslında Trabzonspor için 1977- 78 sezonunda şampiyonluk çok kolay gelecekti. Çünkü, iki sezon art arda şampiyon olmuş, oturmuş kadrosundan oyuncu kaybedilmediği gibi üstüne üç transfer yapılmıştı. Ancak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında Trabzon'da çok gol kaçırılıp Nejdet'in golüyle 1-0 kazanılan Kopanhagen maçının rövanşını 2-0 kaybedip elenmişti. Trabzonspor'un yedek kulübesinden taraflı maç yönettiği düşünülen hakeme yapılan itirazlar sırasında bir yöneticinin kendisini iterek yere düşürmesi ve bir iddiaya göre tekme de atması Trabzonspor'a pahalıya patlıyor ve bir yıl Avrupa Kupalarından men cezası alıyordu. Sezona iyi başlayamayan Trabzon ilk 5 maçta 4 puan alınca son iki sezonun şampiyon hocası Özyazıcı büyük eleştirilere uğruyordu. Toparlanan Trabzonspor ligin ilk yarısını lider olarak tamamlanıyordu. Ne var ki hem asların sezon sonunda satılacağı söylentileri, hem de Özyazıcı'nın görevi bırakacağını açıklaması Avrupa cezası yanında bu şampiyonluğu engelleyen sebepler arasında yerini alıyordu. Görevi Özkan Sümer devralıyordu. Bordo- Mavililer 42 puanla şampiyoluğa ulaşan Fenerbahçe'nin sadece 1 puan gerisinde 41 puanla ikinci oluyordu.