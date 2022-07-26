Trabzonspor’un unutulmaz şampiyonluğunu kulüp tarihine geçen efsaneler yorumladı





ÇOK DOĞRU ADIMLAR ATILDI

SERDAR BALİ: Sevinçliyiz gururluyuz; böyle bir Trabzonspor'u bıraktığımız için. Meşakkatli oldu ama zaten biz kolay bir şey kazanmayız. Bu kupayı alırken yendiklerimiz sadece sahadaki rakiplerimiz değil, herkesi yenmenin mutluluğu ayrı bir haz veriyor. Rakiplerimizden daha çok büyük rakiplerimizi yendik. Başkan, yönetim, teknik heyet iyi bir uyum sağlayıp belli ki en ince detayları bile ele alıp gerçekçi planlamalar yaptı, ardından da çok doğru adımlar atarak iyi bir kadro kurdu. Bütün bunları yan yana getirerek şampiyonluğu kazanan herkesi kutluyorum.