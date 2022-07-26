Trabzonspor’un unutulmaz şampiyonluğunu kulüp tarihine geçen efsaneler yorumladı

Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçecek bir şampiyonluğa imza attı. Bordo-Mavili kulübün efsane isimleri, yaşanan şampiyonluğu yorumladı. İşte efsanelerin görüşleri:
NECMİ PEREKLİ: "Bu şampiyonluk belki de 40 yıldır hasretle yanan taraftar üzerinde adeta bir rahatlama hissi yaratmıştır. Elbette bu sezonun şampiyonluğu gençliğin tekrar kulübüne bağlanması ve futbol sevdasının yeniden tazelenmesine sebep olacaktır. İnanıyorum ki bu sezonun şampiyonluğu eskilerin önünde çok daha iyi bir mana taşımaktadır.
HEPİMİZİ GURURLANDIRDI
GÜNGÖR ŞAHİNKAYA: Bizim zamanımız çok farklı! On yılda 6 defa lig şampiyonluğu yaşadık. Türkiye Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazandık. Kesinlikle 1973 ile 1984 arasını hiçbir devir ile kıyaslamamak lazım. Çok sevinçliyiz. Uzun zaman sonra gelen şampiyonluk hepimizi gururlandırdı. Abdullah Avcı oldukça istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Ekibiyle birlikte uyum sağladı. Trabzonspor'un taraftar desteği de eklenince başarı kaçınılmaz oldu. Seneye de aynı şekilde yapılacak takviyelerle uzun vadede istikrarlı şekilde gideceklerine inanıyorum.