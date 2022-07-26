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    Trabzonspor’un unutulmaz şampiyonluğunu kulüp tarihine geçen efsaneler yorumladı

    Trabzonspor’un tüm rakiplerini yenerek elde ettiği unutulmaz şampiyonluğunu, kulüp tarihine geçen efsaneler yorumladı. Herkesin ortak fikri, “Bu daha başlangıç. Şampiyonluklar devam edecek” oldu...

    Gurur tablosu

    Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçecek bir şampiyonluğa imza attı. Bordo-Mavili kulübün efsane isimleri, yaşanan şampiyonluğu yorumladı. İşte efsanelerin görüşleri:



    NECMİ PEREKLİ: "Bu şampiyonluk belki de 40 yıldır hasretle yanan taraftar üzerinde adeta bir rahatlama hissi yaratmıştır. Elbette bu sezonun şampiyonluğu gençliğin tekrar kulübüne bağlanması ve futbol sevdasının yeniden tazelenmesine sebep olacaktır. İnanıyorum ki bu sezonun şampiyonluğu eskilerin önünde çok daha iyi bir mana taşımaktadır.



    HEPİMİZİ GURURLANDIRDI
    GÜNGÖR ŞAHİNKAYA: Bizim zamanımız çok farklı! On yılda 6 defa lig şampiyonluğu yaşadık. Türkiye Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazandık. Kesinlikle 1973 ile 1984 arasını hiçbir devir ile kıyaslamamak lazım. Çok sevinçliyiz. Uzun zaman sonra gelen şampiyonluk hepimizi gururlandırdı. Abdullah Avcı oldukça istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Ekibiyle birlikte uyum sağladı. Trabzonspor'un taraftar desteği de eklenince başarı kaçınılmaz oldu. Seneye de aynı şekilde yapılacak takviyelerle uzun vadede istikrarlı şekilde gideceklerine inanıyorum.



        HÜSNÜ ÖZKARA: "Biz yaşayarak ve yaşatarak öğrendik şampiyonluğun ne olduğunu. 5 şampiyonluk yaşamış birisi olarak yeni neslin şampiyonluğu tatmasından dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'un şampiyon olması, sürdürebilir bir başarı gelmesi gurur verici. Doğru planlama devam ettiği takdirde 3-5 yıl şampiyonluğu kimseye vermeyiz.



        ALİ YAVUZ: Söyleyecek kelime bulamıyorum. Gurur duyuyoruz. Böyle bir taraftar böyle mutlu bir takımın örneği yok. İstanbul takımları bitmiş. Oynayan kardeşlerimiz taraftarlarla beraber yakışanı yaptılar. Her şeyden önce yönetimin bir araya gelmesi muhteşem bir olay. Hocamız da süreci iyi yönetti. Herkesi kutluyorum.



        MEHMET CEMİL ALTIN: 1. Lig'e çıktığımızda ilk golümüzü atan Ali Yavuz, şampiyonluk olduğumuz sene de ilk golü atan benim. Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu Türkiye için ihtilaldir. Bir ilke imza attık. Yeniden şampiyonluğa ulaştık. Kelimelerle anlatılamayacak bir duygu.



            ÇOK DOĞRU ADIMLAR ATILDI
            SERDAR BALİ: Sevinçliyiz gururluyuz; böyle bir Trabzonspor'u bıraktığımız için. Meşakkatli oldu ama zaten biz kolay bir şey kazanmayız. Bu kupayı alırken yendiklerimiz sadece sahadaki rakiplerimiz değil, herkesi yenmenin mutluluğu ayrı bir haz veriyor. Rakiplerimizden daha çok büyük rakiplerimizi yendik. Başkan, yönetim, teknik heyet iyi bir uyum sağlayıp belli ki en ince detayları bile ele alıp gerçekçi planlamalar yaptı, ardından da çok doğru adımlar atarak iyi bir kadro kurdu. Bütün bunları yan yana getirerek şampiyonluğu kazanan herkesi kutluyorum.



            TURGAY SEMERCİOĞLU: Trabzonspor'un en çok şampiyon olmasını isteyenlerden birisi benim. Çünkü uzun müddet olamayınca öylece üzerimizde kaldı. Bu yükten kurtaralım artık. 37 yıldır şampiyonluk görmeyen nesil şampiyonluk gördü. Trabzon ve bizim açımızdan gurur tablosu. Başarı gelecek yıllara taşınabilir. Abdullah Avcı ile birkaç sene daha şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Yaşanması lazım.



            DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK
            ALİ KEMAL DENİZCİ:             "Bana, 'Çok heyecanlısın ama sizin hegemonyanız yıkılıyor' diyorlar. Ben olayı hiç öyle bakmıyorum, insanlar aç, susamış ve yeni nesil şampiyonluk görmemiş. Kendimizden ziyade şampiyonluklara alışkın tipleriz! Bu insanlar için çocuklar, torunlarımız için çok önemliydi. Senelerdir beklenen gün geldi, coşkuyla kutladık. Kutlamalarla tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olduk.



                NECATİ ÖZÇAĞLAYAN: Gerçekten çok uzun süredir bu şehrin üzerinde büyük bir baskı vardı. Yıllarca yaşanmayacak şeyler oldu, sayısız şampiyonluklar gitti. Ama şu an her şey çok güzel bitti. Şampiyonluk ve o kupa bu şehre çok ama çok yakıştı. Futbolun bütün paydaşları bütünleşti. Futbolcular, teknik heyet, yönetim uyumlu ve gayet iyi bir şekilde çalıştı. Taraftar istedi, tam destek çıktı. Trabzon, her yönüyle bu şampiyonluğu hak etti. Bundan sonraki süreç de önemli, tedbiri elden bırakmadan yol almalıyız.

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