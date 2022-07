Trabzonspor’un unutulmaz şampiyonluğunu kulüp tarihine geçen efsaneler yorumladı

NECATİ ÖZÇAĞLAYAN: Gerçekten çok uzun süredir bu şehrin üzerinde büyük bir baskı vardı. Yıllarca yaşanmayacak şeyler oldu, sayısız şampiyonluklar gitti. Ama şu an her şey çok güzel bitti. Şampiyonluk ve o kupa bu şehre çok ama çok yakıştı. Futbolun bütün paydaşları bütünleşti. Futbolcular, teknik heyet, yönetim uyumlu ve gayet iyi bir şekilde çalıştı. Taraftar istedi, tam destek çıktı. Trabzon, her yönüyle bu şampiyonluğu hak etti. Bundan sonraki süreç de önemli, tedbiri elden bırakmadan yol almalıyız.

