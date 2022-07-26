Bordo-Mavililer’in hocası Abdullah Avcı: Trabzonspor denizle, dalgayla, fırtınayla özdeşleşen bir kulüp

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hem geçtiğimiz yıl ki şampiyonluk, hem de gelecek sezon ki hedefleriyle ilgili açıklama yaparken, Trabzonspor adının geçtiği her yerde başarının en yakın ismi olduğuna vurgu yaptı. Abdullah Avcı, 14 Mayıs tarihinin kendisi için çok özel bir gün olduğunu belirterek, "14 Mayıs benim için özel bir gün. 14 Mayıs 2005, U-17 Avrupa Şampiyonu olup kupa kaldırdığım gündü. 14 Mayıs 2022, Trabzonspor'la kupa aldığımız gündü. Bunu ben de o gün fark ettim. Son 1.5 ay, 'şampiyon olduk, olacağız' gibi bir durum olduğu için ben şampiyon olduğumuz Antalya maçında ne olduğunu anlayamadım aslında. Normalleşmişti. Şehirde de takımda da normalleşmişti. 'Mart'ta olamadık diye üzülmesinler' dedim, 'Nisan'da olur, iki bayramı bir arada yaparız' dedim. Öyle de oldu. Şampiyonluğu tam olarak ne zaman nasıl hissettin dersen, ben son güne kadar şampiyonluğu hissetmedim. Antalya maçında şampiyon olduk, gece yattık, kalktık, ertesi sabah da anlayamadım. Normal bir uyanıştı yani… Bu sanıyorum normalleşmekten kaynaklanan bir şeydi. Ama denize çıktığımız an, ben 'Gerçekten çok büyük bir şey olmuş' dedim. Bu başka bir şeydi. Film platosu gibiydi denizin üstü, insanlar, yaşadığımız o duygu inanılmazdı" dedi.
İKİ BAYRAM YAPTIK
"Mart'ta olamadık diye üzülmesinler dedim, Nisan'da olur, iki bayramı bir arada yaparız dedim."
GELENEĞİN DEVAMI
Avcı, Trabzon'u denize sırtını dönmüş bir şehir olarak düşündüğünü de vurgulayarak, "Denize sırtını dönmüş bir şehir diye düşünüyorum bazen Trabzon için... Denizdeki organizasyonu düşünürken, aslında şehrin denizle barışmasının vesilesi de yine Trabzonspor olsun diye düşündük. Zaten 70 ve 80'li yıllarda alınan şampiyonluklarda da denizde kutlamalar yapılmıştı. Bir geleneğin devamıydı aslında bu. Denize sırtını dönmüş dedim ya; denizle, dalgayla, fırtınayla örtüşen bir yer Trabzon aslında. Ve Trabzonspor denizle, dalgayla, fırtınayla özdeşleşen bir kulüp. O nedenle de atmosfer çok ama çok etkileyiciydi. Gerçekten film platosunda gibiydik. İrili ufaklı yüzlerce tekne, yetmiş yaşındaki teyzelerden genç kızlara, çocuklara binlerce taraftar… Meşaleler, bayraklar… Ben o an anladım şampiyon olduğumuzu. Ardından üstü açık otobüsle limandan stada gidişimiz ve stattaki etkinlikler de harikaydı. O gün her şeyin farkına vardım" şeklinde konuştu.