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    Bordo-Mavililer’in hocası Abdullah Avcı: Trabzonspor denizle, dalgayla, fırtınayla özdeşleşen bir kulüp

    Şampiyonluk kutlamaları muhteşemdi... Trabzonspor denizle, dalgayla, fırtınayla özdeşleşen bir kulüp. O nedenle atmosfer çok ama çok etkileyiciydi. Gerçekten film platosunda gibiydik.

    Denizle, dalgayla, fırtınayla özdeşleşen bir kulüp

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hem geçtiğimiz yıl ki şampiyonluk, hem de gelecek sezon ki hedefleriyle ilgili açıklama yaparken, Trabzonspor adının geçtiği her yerde başarının en yakın ismi olduğuna vurgu yaptı. Abdullah Avcı, 14 Mayıs tarihinin kendisi için çok özel bir gün olduğunu belirterek, "14 Mayıs benim için özel bir gün. 14 Mayıs 2005, U-17 Avrupa Şampiyonu olup kupa kaldırdığım gündü. 14 Mayıs 2022, Trabzonspor'la kupa aldığımız gündü. Bunu ben de o gün fark ettim. Son 1.5 ay, 'şampiyon olduk, olacağız' gibi bir durum olduğu için ben şampiyon olduğumuz Antalya maçında ne olduğunu anlayamadım aslında. Normalleşmişti. Şehirde de takımda da normalleşmişti. 'Mart'ta olamadık diye üzülmesinler' dedim, 'Nisan'da olur, iki bayramı bir arada yaparız' dedim. Öyle de oldu. Şampiyonluğu tam olarak ne zaman nasıl hissettin dersen, ben son güne kadar şampiyonluğu hissetmedim. Antalya maçında şampiyon olduk, gece yattık, kalktık, ertesi sabah da anlayamadım. Normal bir uyanıştı yani… Bu sanıyorum normalleşmekten kaynaklanan bir şeydi. Ama denize çıktığımız an, ben 'Gerçekten çok büyük bir şey olmuş' dedim. Bu başka bir şeydi. Film platosu gibiydi denizin üstü, insanlar, yaşadığımız o duygu inanılmazdı" dedi.



    İKİ BAYRAM YAPTIK
    "Mart'ta olamadık diye üzülmesinler dedim, Nisan'da olur, iki bayramı bir arada yaparız dedim."



    GELENEĞİN DEVAMI
    Avcı, Trabzon'u denize sırtını dönmüş bir şehir olarak düşündüğünü de vurgulayarak, "Denize sırtını dönmüş bir şehir diye düşünüyorum bazen Trabzon için... Denizdeki organizasyonu düşünürken, aslında şehrin denizle barışmasının vesilesi de yine Trabzonspor olsun diye düşündük. Zaten 70 ve 80'li yıllarda alınan şampiyonluklarda da denizde kutlamalar yapılmıştı. Bir geleneğin devamıydı aslında bu. Denize sırtını dönmüş dedim ya; denizle, dalgayla, fırtınayla örtüşen bir yer Trabzon aslında. Ve Trabzonspor denizle, dalgayla, fırtınayla özdeşleşen bir kulüp. O nedenle de atmosfer çok ama çok etkileyiciydi. Gerçekten film platosunda gibiydik. İrili ufaklı yüzlerce tekne, yetmiş yaşındaki teyzelerden genç kızlara, çocuklara binlerce taraftar… Meşaleler, bayraklar… Ben o an anladım şampiyon olduğumuzu. Ardından üstü açık otobüsle limandan stada gidişimiz ve stattaki etkinlikler de harikaydı. O gün her şeyin farkına vardım" şeklinde konuştu.



        HEPSİNE VARIZ!
        "3 kulvarda da gidebildiği nokta nere ise o mücadelenin içinde olacak Trabzonspor."



        YENİ HEDEFLER VAR
        Yeni sezona yeni hedeflerle başlayacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Oyunda yeni gelişmeler olacak. Beslenmede de yenilikler olacak, restoranda da, sağlıkta da. Ve bu grup enerjisini artıracak. Bütüne bakmak değil de parçadan bütüne gitmekte fayda var. Benim önümde şu an itibarıyla 30 Temmuz Süper Kupa finali var. Bunu alıp cebimize koymamız lazım. Sonra en yakın, ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi. Çünkü bu hedef, ülke puanı için, prestij için, deneyim için ve kulübün ekonomisine katkı için çok çok önemli. Onun dışında Trabzonspor'un forması bu ligde her zaman yarışacak zaten. Şampiyonlar Ligi'ne göre takım mı kuracaksın diyecekler. Öyle bir şey yok. Bir kere mevcuttakinden daha iyi bir kadro kuracağız. Temmuz ayı ile Kasım ayı arası belki de daha sonra irdelenmesi gereken bir dört ay olacak. Dünya Kupası'ndan dolayı Kasım'da devre olacak. Bu önümüzdeki dört ay, acayip yoğun bir süreç. Burada maç trafiğinden ziyade benim oyuncularımın toparlanma çalışmalarını yapmam lazım, yani rejenerasyonlarının çok doğru olması lazım. Mevcut kadromuzun eksiklerini giderek biraz daha kaliteli hale getirmemiz gerekiyor. Üç kulvarda da gidebildiği nokta nere ise o mücadelenin içinde olacak Trabzonspor. Ama önce ulaşılabilir hedef ne ise hedef o; önce Süper Kupa'yı kazanmak, ardından Şampiyonlar Ligi'ne adım atmak" ifadelerini kullandı.



        AHMET SUAT ÖZYAZICI VE ÖZKAN SÜMER'İN FOTOLARINI GÖRDÜKTEN SONRA KASKET TAKTIM
        Ahmet Suat Özyazıcı'nın Siyah-Beyaz bir fotoğrafını gördüm. Kasket, eşofman, ayakkabı. Sonra Özkan Sümer'in de kasketli fotoğrafını gördüm. Süper Kupa maçımız vardı, kupayı alırsak kasketi takacağım dedim.

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        Haberler Spor Bordo-Mavililer’in hocası Abdullah Avcı: Trabzonspor denizle, dalgayla, fırtınayla özdeşleşen bir kulüp
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