Trabzonspor yeni transferlerle yeni sezona da damga vurmayı hedefliyor

Trabzonspor 2021-22 sezonunda yakaladığı şampiyonluğu, 2022-23 sezonunda da taçlandırarak yeni bir şampiyonluk serisi yakalamak istiyor. Geçtiğimiz sezonki kadrosundaki kritik isimlerden Nwakaeme ile yollarını ayıran ancak eksik bölgelere önemli takviyeler yapan Bordo-Mavililer, sağ bek bölgesine Danimarkalı oyuncu Larsen'i kattı. Stoper bölgesinde geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Denswil ile yeniden anlaşan yönetim, sol bek için de A Milli Takım'da forma giyen Eren Elmalı'yı transfer etti. Orta sahaya Ümit Milli Takım'dan Doğucan Haspolat dahil edilirken, Nwakaeme'nin yerine de tecrübeli isim Trezeguet geldi. Bordo- Mavililer yenilenen bu kadrosuyla yeniden şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
İŞTE TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERLERİ
JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?
21 Şubat 1991 tarihinde Sakskobing, Danimarka'da dünyaya gelen milli futbolcu Jens Stryger Larsen sağ bek mevkiinde oynuyor. Son olarak Serie A ekibi Udinese'de oynayan Larsen, Brondby'de ismini duyurdu. İlk maçına Kasım 2009'da Nordsjælland karşısında çıkan Larken, Brondby'de geçirdiği süre boyunca, enerjisi nedeniyle taraftarların favori isimlerinden biri haline geldi. 2010-2011 sezonunun başından itibaren Brondby'de düzenli olarak forma giyen Larsen, Ağustos 2010'da Danimarka medyası tarafından ülkedeki en büyük yeteneklerden biri olarak ilan edildi. Nordsjælland'a 9 Temmuz 2013'te bedelsiz olarak giden katılan Larsen üç yıllık bir anlaşma imzaladı. Nordsjælland'da geçirdiği süre boyunca düzenli şekilde forma giydi. 2013-14 sezonunda Superliga'da 30 maçta oynayan yıldız futbolcu, 18 Haziran 2014'te Avusturya ekibi Austria Wien ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 24 Ağustos 2017'de ise yine 4 yıllık bir sözleşme ile Udinese'ye gitti. Bianconeri için ilk golünü 27 Eylül'de Roma'ya karşı atan Larsen, Ağustos 2016'da Lihtenştayn ve Ermenistan maçları için Danimarka kadrosuna çağrıldı. İlk maçına 31 Ağustos 2016'da Lihtenştayn'a karşı dostluk maçında çıkan Larsen, Haziran 2018'de Danimarka'nın Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosuna seçildi.
DOĞUCAN HASPOLAT KİMDİR?
Doğucan Haspolat, 11 Şubat 2000 tarihinde Hollanda Rotterdam'da dünyaya geldi. Hollanda ekiplerinden Excelsior altyapısında yetişen Haspolat, ilk profesyonel maçına 27 Ağustos 2016 tarihinde Eredivisie'de Feyenoord'a karşı çıktı. Kevin Vermeulen'in yerine 70. dakikada oyuna giren genç yıldız, Eredevisie'de 2000 doğumlu olarak forma giyen ilk futbolcu unvanını elde etti. Kasımpaşa ile 13 Ocak 2020 tarihinde 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Doğucan, takımı adına ilk maçına 19 Ocak 2020 tarihinde Süper Lig'de 6-0 yenildikleri Trabzonspor karşısında çıktı ve tüm dikkatleri çekti.