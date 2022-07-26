Trabzonspor yeni transferlerle yeni sezona da damga vurmayı hedefliyor

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JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?

21 Şubat 1991 tarihinde Sakskobing, Danimarka'da dünyaya gelen milli futbolcu Jens Stryger Larsen sağ bek mevkiinde oynuyor. Son olarak Serie A ekibi Udinese'de oynayan Larsen, Brondby'de ismini duyurdu. İlk maçına Kasım 2009'da Nordsjælland karşısında çıkan Larken, Brondby'de geçirdiği süre boyunca, enerjisi nedeniyle taraftarların favori isimlerinden biri haline geldi. 2010-2011 sezonunun başından itibaren Brondby'de düzenli olarak forma giyen Larsen, Ağustos 2010'da Danimarka medyası tarafından ülkedeki en büyük yeteneklerden biri olarak ilan edildi. Nordsjælland'a 9 Temmuz 2013'te bedelsiz olarak giden katılan Larsen üç yıllık bir anlaşma imzaladı. Nordsjælland'da geçirdiği süre boyunca düzenli şekilde forma giydi. 2013-14 sezonunda Superliga'da 30 maçta oynayan yıldız futbolcu, 18 Haziran 2014'te Avusturya ekibi Austria Wien ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 24 Ağustos 2017'de ise yine 4 yıllık bir sözleşme ile Udinese'ye gitti. Bianconeri için ilk golünü 27 Eylül'de Roma'ya karşı atan Larsen, Ağustos 2016'da Lihtenştayn ve Ermenistan maçları için Danimarka kadrosuna çağrıldı. İlk maçına 31 Ağustos 2016'da Lihtenştayn'a karşı dostluk maçında çıkan Larsen, Haziran 2018'de Danimarka'nın Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosuna seçildi.