Trabzonspor yeni sezonda da şampiyonluğu hedefliyor!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon müthiş bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor tüm rakiplerine örnek olacak bir başarı hikayesine imza attı. Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ekonomik anlamda çok doğru hamleler yapan, önemli yıldızları uygun maliyetlerle kadrosuna katan Bordo-Mavililer adım adım ilerlediği şampiyonluk yolunda mutlu sona ulaştı. Abdullah Avcı yönetiminde sezonun ilk haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçıyla beraber her hafta üzerine koyarak ilerleyen Trabzonspor tüm rakiplerini devirerek anasının ak sütü gibi helal olan şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bordo-Mavililer şampiyonluk serisini devam ettirmek için yine üst üste önemli hamleler yaptı. Mahmoud Trezeguet, Doğucan Haspolat, Evren Eren Elmalı ve Jens Stryger Larsen gibi yıldızları yine uygun maliyetlerle kadrosuna katan Trabzonspor şampiyon kadronun iskeletini çok büyük oranda korudu. Yine Abdullah Avcı yönetiminde büyük hedefler için yola çıkan Fırtına, taraftarlarına güven, rakiplerine korku vermeyi sürdürüyor.
EN SON BİZ İNANDIK ŞAMPİYONLUĞA!
Daha sezonun ilk karşılaşması olan Molde maçı bir kırılma anıydı Trabzonspor için. Çünkü o maçta Abdullah Avcı şunu çok net bir şekilde gördü ki, ben bu kadar hücum oyuncularının olduğu takımla çok gol atabilirim ama yiyebilirim de. İşte her şey o maçla başladı. Roma maçı Trabzonspor'un iştahını daha da kabartan bir maç oldu ki o Roma kupayı kazandı. Lig başladığında görece kolay gözüken bir fikstürle başlayan serüven ilk derbi maça kadar çok baskın bir oyunla Trabzonspor lehine gitti.
FENER İLE ALEV ALDI
Ama her Trabzonsporlu şunu bilir ki, sezona ne kadar iyi giderse gitsin, derbilere kadar ısınma turudur aslında sezon. Nitekim 9'uncu haftadaki Fenerbahçe maçına kadar tek derbi maç oynamıştı Trabzonspor ve onda da Galatasaray ile berabere kalmıştı. Ancak 9'uncu haftadaki Fenerbahçe maçı şampiyonluk ateşinin yakıldığı bir maç oldu. Trabzon'da kazanılan o maçta alınan galibiyet sonrası yıllardır şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan taraftarlar, ben dahil bu takımı takip eden muhabirler birbirlerine bakarak, "İşte galiba o sene gerçekten bu sene" söylemini ilk kez ciddi şekilde telaffuz etmeye başladı. Bir nevi şampiyonluk ateşi Fenerbahçe maçıyla alev almıştı artık ve geri dönüşü çok zordu. Sonrasında ise 12'inci haftadaki Beşiktaş maçında geriye düşülmesine rağmen alınan mağlubiyet kahvenin üzerinde oluşan köpüktü adeta. Çünkü artık Karadeniz dalgalanmaya başlamış, sessizce dillendirilen şampiyonluk kelimesi, kelimelere dökülmeye başlamıştı.