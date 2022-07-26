Trabzonspor yeni sezonda da şampiyonluğu hedefliyor!

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Daha sezonun ilk karşılaşması olan Molde maçı bir kırılma anıydı Trabzonspor için. Çünkü o maçta Abdullah Avcı şunu çok net bir şekilde gördü ki, ben bu kadar hücum oyuncularının olduğu takımla çok gol atabilirim ama yiyebilirim de. İşte her şey o maçla başladı. Roma maçı Trabzonspor'un iştahını daha da kabartan bir maç oldu ki o Roma kupayı kazandı. Lig başladığında görece kolay gözüken bir fikstürle başlayan serüven ilk derbi maça kadar çok baskın bir oyunla Trabzonspor lehine gitti.