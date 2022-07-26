Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi açıklaması! “Bizim orada her türlü olmamız lazım"





AHMET AĞAOĞLU ŞAMPİYONLUK DUVARINDAKİ SADECE BİR TUĞLADIR

"Yönetimler özellikle de spor kulübü yönetimleri birçok farklı isimden oluşuyor. Mesela bir yöneticimiz tesislerden ve inşaatlardan, bir yöneticimiz reklam ve pazarlama iki yöneticimiz altyapı gibi. Her şeyin sportif başarıya ve futbola odaklandığı yerde bu yöneticilerimizin yapmış olduğu işler, ortaya koymuş olduğu performans belki toplum tarafından, taraftar tarafından iyi algılamıyor. Ama bütün bunların hepsi üst üste geldiği zaman şampiyon oluyorsunuz. Ahmet Ağaoğlu bu şampiyonluk duvarında sadece bir tuğladır. O tuğlaları üst üste koyarak geldik biz. Transferden sorumlu isimler Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'dır, evet doğru. Ama sadece bize düşen bir görev ve bu bir bütün aslında."





1 MAÇTA 10 MAÇLIK GELİR GELİYOR

"Şampiyonlar Ligi ile alakalı çok fazla bir beklenti içerisine girmemiz çok doğru değil ama bizim orada olmamız lazım. Katıldığımız taktirde alacağımız para bir yıllık maliyetimizi karşılıyor. Kazanmış her maçta aldığımız paranın karşılığını kendi ligimizde 10 maçta alabiliyorsunuz. Katıldığımız takdirde gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Sportif, ülkenin tanıtımı ve ülke puanı anlamında çok büyük katkı sağlıyor."

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