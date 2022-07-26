Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi açıklaması! “Bizim orada her türlü olmamız lazım"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile hem geçtiğimiz sezon yakalanan şampiyonluk başarısını hem de gelecek sezon için hedefleri konuştuk. Başkan Ağaoğlu, kimsenin kendisini lig başlamadan şampiyon ilan etmemesi gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Birinci olarak zaten böyle bir hedefimiz yoktu önce onu söyleyeyim. Yani orayı, şampiyonluğu zorlayacaktık, bu yarışın içerisinde olacaktık ama şampiyonluk parolasıyla yola çıkmamıştık. Gerçekçi olmak gerekirse hayal satmaya kalktığınız zaman hayali satarsın. Bunları söyleyenler oluyor, 'Şampiyon biziz ikinci kim" gibi. Bu hem sporun etik ve ahlak değerlerine, hem de sporun ruhuyla bağdaşmayan bir durum. Defalarca söyledim; sezon başı şampiyonluk parolasıyla yola çıkarsınız ama sizinle birlikte bu parolayla yola çıkan 4-5 takım bile olabiliyor. Şimdi burada siz kendinizi şampiyon ilan ettiğiniz zaman, yani camiamızı konsolide etmek veya taraftarın heyecanını üst noktada tutmak açısından böyle bir söylem içerisine girebilirsiniz ama orayı başaramadığınız zaman da taraftar ve camia üzerinde yaşanan hayal kırıklığı çok daha derin olur."
BELKİ BİR GÜN O SEVİNCİ YAŞARIM AVCI'NIN HAKKINI TESLİM ETMEK LAZIM
"Abdullah Avcı hocamız geçtiğimiz sezonun şubat ayında, 'Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz' diye vurguladı sürekli olarak. Bu medyanın belirli bir bölümünden de zaman zaman eleştiri aldı. 'Yani daha sezonun ortasındayız neden gelecek sezon' diye. Bu erken planlamaya alışık olmayan bir ülkede bu eleştirilerin olması da normaldi. Eğer gelecek sezon ile alakalı olarak düşünceleriniz varsa onun planlamasını çok önceden yapmanız lazım. Tabi bu konuda burada Abdullah Avcı'nın hakkını teslim etmek lazım. O çok vizyonlu baktı ve bu bir vizyondur. Siz bakarsınız 10 metreyi görürsünüz, bir başkası bakar 100 metreyi görür. Trabzonspor kalibresindeki bir kulübede eğer şampiyonluğa hazırlamayı düşünüyorsanız ve hedefiniz şampiyonluk ise bunun planlamasını çok önceden yapmanız lazım."
BELKİ BİR GÜNO SEVİNCİ YAŞARIM
"Son düdük çaldığında toplumun sevincinin, heyecanının üst noktaya ulaştığını ve onların beklentisinin gerçekleştiğini bir anlamda onlara karşı olan sadece şampiyonlukla sınırlı olan yükün omuzlarımızdan kalktığını ve yeni sorumlulukların omuza yüklendiğini hissettim. Başarıyı yakalayabilirsiniz, şampiyon olabilirsiniz ama sürdürülebilir olmayınca bu sadece o an yaşadığınız mutlulukla sınırlı kalır. Ben hala belki bir gün bu şampiyonluğun sevincini ve mutluluğunu yaşayacağım ama o gün ne zaman bilmiyorum. Trabzonspor tarihinde ilk defa bir yönetime bu kadar uzun süre tahammül ettiler. O da bizim omuzlarımızdaki yükün ağırlığını her geçen gün daha da artırdı. Ama iş devam ediyor."