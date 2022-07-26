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    Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan camiaya umut dolu mesajlar yolladı: Artık bu kadar beklemeyeceğiz

    Kazanılan şampiyonluğun ardından taraftarlara sabırsız olmamaları konusunda telkinde bulunan Ertuğrul Doğan , “Artık şampiyon olmak için çok beklemeyeceğiz” ifadesini kullandı.

    Artık bu kadar beklemeyeceğiz

    Trabzonspor'da şampiyonluk sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesinin en önemli mimarlarından olan Ertuğrul Doğan, "Şampiyonluk sevinçleri, tarifsiz duygular, heyecanlar… Finali çok güzel yaşadık" dedi. "Hem sahada şampiyon olduk hem de kutlamalarla dünyaya örnek oluşturduk" diyen Doğan, "Özellikle şampiyonluğun dili de çok önemliydi, yani taraftarımız inanılmaz bir hoşgörü ile bu süreyi sürdürdü. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutabilmenin gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımızın çocukları, sizlerin çocukları şampiyonlukla büyüyecek. Benim için en büyük hedef buydu. Bu hedefi gerçekleştirip bize gururu yaşatan Trabzonspor'a ömür boyu borçlu kalacağız" diye konuştu. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



    HEDEFİMİZ YENİ SEZONDA YİNE ŞAMPİYON OLMAK
    "Şahsen kendi adıma konuşuyorum bunu bu sevginin bize yaşatılan bu gururun hiçbir karşılığı maddi manevi yok. Trabzon'u, Olimpiyat Stadyumu'nu doldurdular. Bunları gördükçe sorumluluğumuz daha da artıyor. Bunun bilincindeyiz, farkındayız. Taraftarımızı mutlu etmek için geçen yıl olduğu gibi yine başta başkanımız, Abdullah hocamızla beraber gerekli çalışmalarımızı yaptık ve gerekli adımları attık, atıyoruz. Camiamıza layık olduğu bütün sevinçleri, heyecanları yaşatmak istiyoruz. Onlar da bize teveccüh gösterdi, sevdi ve inandı. Bu yıl da inşallah hep beraber camiamız ile 9'uncu şampiyonluğunu kutlayacağız. Tek amacımız ve hedefimiz bu. Göreve geldiğimizde tek hedef şampiyonluktu. Ama sürecin doğru yürütülmesi gerekiyordu. Yani, 'şampiyon olmak istiyorum' diye sezona başlamanın bir manası yok. Şampiyon olmak istiyorsun ama bunun için yapılması gereken bazı işler var, bunları yapıyor musun? Dolayısıyla biz ve bizim neslimiz birçok zorlukla büyüdü. Yani uzun yıllar bu şampiyonluğu göremedik ama niye görmedik? Bunların irdelenmesi lazımdı. İlk başta özellikle başkanımızla konuştuk ve şunu söyledik; biz önce kendimize bakalım ve doğruyu nasıl yapacağımıza karar verelim.



    HİÇBİR KARŞILIĞI YOK
    "Şahsen kendi adıma konuşuyorum bunu bu sevginin bize yaşatılan bu gururun hiçbir karşılığı maddi manevi yok."



        BU BAŞARININ MİMARI ASLINDA CAMİAMIZ
        O doğruyu yaptıktan sonra zaten çok değerli bir hocamız var ve çok değerli bir takım kurduk. Ve doğru şeylerin olacağını biliyorduk. Taraftarlarımız güzel bir tutum sergiledi. Tavrını koydu, destek oldu, kulübünü dinledi. Biz de onları dinledik. Hepsi bir araya geldi ve başarı oldu. Ben eski yönetici arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum, yeni gelen arkadaşlarımıza da. Bu işin en önemli mimarı bana göre tabi ki önce camiamız. Yıllarca bu şehre olan sevgisini, özlemini kaybetmediler. Yani bir taraftar düşünün, çocuklarına eski şampiyonlukları anlatarak büyütüyor. Ben de bunlara dahilim. Bu taraftar bu dokuyu koruyunca hepimiz rahatladık ve sonunda kupa kalktı. Şanslı bir çocuktum. Üç dayım da Coşkun, Bülent ve Güngör Şahinkaya Trabzonspor'da futbol oynadı. Onlarla beraber, o futbol aşkı ve hevesi ile beraber büyüdüm. Artık şampiyonluk sürecinin uzamaması lazım. Yani kendi üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz tabi ki ama camia şunu gördü; birlikte olduğumuz zaman bu takım her zaman şampiyonluğun en büyük adayı. Çok net söylüyorum bunu. Trabzon'daki ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarının eşi benzeri yok. Trabzonspor Kulübü Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde her zaman şampiyonluğunu kutlar, bunu yaşar hem de iyi yaşar. Ayrıca kutlamalarımız örnek olmalı, ne kadar bilinçli bir şekilde kutlama yapıldığını da gösterdik.



        EŞİ BENZERİ YOK
        "Trabzon'da ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarının eşi benzeri yok."



        TRABZON SEVGİ VE SAYGININ ŞEHRİDİR
        Trabzon eskiden de bir sevgi ve saygının şehriydi hala da öyle. Bizim maddi veya manevi yaptığımız şeylerin çok önemi yok. Bunlar görevimiz. Ama rahmetli Bülent dayımın bir lafı vardı, hiç aklımdan çıkarmam, "Kimse Trabzonspor'un ona kattığı değerden daha fazlasını ona katamaz". Ben ne yaparsam yapayım Trabzonspor'un bana kattığının yanında bir şey yapmam mümkün değil. Türk futbolunun önündeki ekonomik problemler çok büyüktü. Özellikle Bankalar Birliği anlaşması hem Trabzonspor'umuza hem de Türk futboluna inanılmaz bir fayda sağladı. O zaman ki bakanımız Berat Albayrak, tüm kulüplere aynı noktada durarak bizlere ve futbol camiasına ne kadar adaletli olduğunu bir kez daha gösterdi. Trabzonspor'un şampiyonluk sürecinde Sayın Sadık Albayrak ve ailesi tüm bireyleriyle yanımızda oldular. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."



            BAŞARIDA ÇOK BÜYÜK PAY SAHİBİ
            Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan hem transfer dönemindeki başarıları hem de takım ve yönetim arasında köprü oluşturmadaki başarısıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.



            NKY HOLDİNG CEO'SU BİRHAN EMRE YAZICI: BU BİR MİLAT
            Dünyanın gündemine oturan şampiyonluk kutlamalarını yerinde yaşayan Birhan Emre Yazıcı, "Muhteşem bir sezon ve muhteşem bir sezon finali yapmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Trabzonspor'un uzun yıllar sonra şampiyonluğa ulaşması camiada büyük sevinçle karşılandı. Dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca Trabzonspor taraftarı doyasıya kutlamalar yaparken o anları yaşayanlardan biri de ülkemizin başarılı iş insanlarından NKY Holding CEO'su Birhan Emre Yazıcı'ydı. Yazıcı, "Hem sahada hem de saha dışında örnek oluşturacak dönem geçirdik. Muhteşem bir sezon ve muhteşem bir sezon finali yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gerçekten büyük bir milat" ifadesini kullandı. Trabzonspor'a destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Yazıcı, "Sahada emek veren, alınteri döken başta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Sezon boyunca takımını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu bu zorlu yolculuğu çok doğru bir planlamayla yönettikleri için alkışlıyorum. Bizler her daim kulübümüzün yanında olacağız" dedi.

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            Haberler Spor Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan camiaya umut dolu mesajlar yolladı: Artık bu kadar beklemeyeceğiz
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