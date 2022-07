Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan camiaya umut dolu mesajlar yolladı: Artık bu kadar beklemeyeceğiz

BU BAŞARININ MİMARI ASLINDA CAMİAMIZ

O doğruyu yaptıktan sonra zaten çok değerli bir hocamız var ve çok değerli bir takım kurduk. Ve doğru şeylerin olacağını biliyorduk. Taraftarlarımız güzel bir tutum sergiledi. Tavrını koydu, destek oldu, kulübünü dinledi. Biz de onları dinledik. Hepsi bir araya geldi ve başarı oldu. Ben eski yönetici arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum, yeni gelen arkadaşlarımıza da. Bu işin en önemli mimarı bana göre tabi ki önce camiamız. Yıllarca bu şehre olan sevgisini, özlemini kaybetmediler. Yani bir taraftar düşünün, çocuklarına eski şampiyonlukları anlatarak büyütüyor. Ben de bunlara dahilim. Bu taraftar bu dokuyu koruyunca hepimiz rahatladık ve sonunda kupa kalktı. Şanslı bir çocuktum. Üç dayım da Coşkun, Bülent ve Güngör Şahinkaya Trabzonspor'da futbol oynadı. Onlarla beraber, o futbol aşkı ve hevesi ile beraber büyüdüm. Artık şampiyonluk sürecinin uzamaması lazım. Yani kendi üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz tabi ki ama camia şunu gördü; birlikte olduğumuz zaman bu takım her zaman şampiyonluğun en büyük adayı. Çok net söylüyorum bunu. Trabzon'daki ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarının eşi benzeri yok. Trabzonspor Kulübü Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde her zaman şampiyonluğunu kutlar, bunu yaşar hem de iyi yaşar. Ayrıca kutlamalarımız örnek olmalı, ne kadar bilinçli bir şekilde kutlama yapıldığını da gösterdik.