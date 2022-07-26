Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan camiaya umut dolu mesajlar yolladı: Artık bu kadar beklemeyeceğiz

Trabzonspor'da şampiyonluk sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesinin en önemli mimarlarından olan Ertuğrul Doğan, "Şampiyonluk sevinçleri, tarifsiz duygular, heyecanlar… Finali çok güzel yaşadık" dedi. "Hem sahada şampiyon olduk hem de kutlamalarla dünyaya örnek oluşturduk" diyen Doğan, "Özellikle şampiyonluğun dili de çok önemliydi, yani taraftarımız inanılmaz bir hoşgörü ile bu süreyi sürdürdü. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutabilmenin gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımızın çocukları, sizlerin çocukları şampiyonlukla büyüyecek. Benim için en büyük hedef buydu. Bu hedefi gerçekleştirip bize gururu yaşatan Trabzonspor'a ömür boyu borçlu kalacağız" diye konuştu. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
HEDEFİMİZ YENİ SEZONDA YİNE ŞAMPİYON OLMAK
"Şahsen kendi adıma konuşuyorum bunu bu sevginin bize yaşatılan bu gururun hiçbir karşılığı maddi manevi yok. Trabzon'u, Olimpiyat Stadyumu'nu doldurdular. Bunları gördükçe sorumluluğumuz daha da artıyor. Bunun bilincindeyiz, farkındayız. Taraftarımızı mutlu etmek için geçen yıl olduğu gibi yine başta başkanımız, Abdullah hocamızla beraber gerekli çalışmalarımızı yaptık ve gerekli adımları attık, atıyoruz. Camiamıza layık olduğu bütün sevinçleri, heyecanları yaşatmak istiyoruz. Onlar da bize teveccüh gösterdi, sevdi ve inandı. Bu yıl da inşallah hep beraber camiamız ile 9'uncu şampiyonluğunu kutlayacağız. Tek amacımız ve hedefimiz bu. Göreve geldiğimizde tek hedef şampiyonluktu. Ama sürecin doğru yürütülmesi gerekiyordu. Yani, 'şampiyon olmak istiyorum' diye sezona başlamanın bir manası yok. Şampiyon olmak istiyorsun ama bunun için yapılması gereken bazı işler var, bunları yapıyor musun? Dolayısıyla biz ve bizim neslimiz birçok zorlukla büyüdü. Yani uzun yıllar bu şampiyonluğu göremedik ama niye görmedik? Bunların irdelenmesi lazımdı. İlk başta özellikle başkanımızla konuştuk ve şunu söyledik; biz önce kendimize bakalım ve doğruyu nasıl yapacağımıza karar verelim.
HİÇBİR KARŞILIĞI YOK
"Şahsen kendi adıma konuşuyorum bunu bu sevginin bize yaşatılan bu gururun hiçbir karşılığı maddi manevi yok."