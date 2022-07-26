Güney Koreli yıldız Kim Min Jae Napoli'ye imza atıyor





KAYIP FIRTINA

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Trabzonspor, dün İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Bordo Mavili takım 1-0 kaybetti. Tek golü, 14. dakikada Mattio Destro kaydetti. Bordo- Mavili ekip, 29 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye dönecek.



ENNER VALENCİA TAKIMDA KALIYOR

Enner Valencia'yla ilgili Jorge Jesus'tan nihai karar çıktı. Sarı-Lacivertlilerin 4 milyon Euro karşılığında yollarını ayırmayı planladığı Enner Valencia, Portekizli hocanın kararıyla kesin olarak takımda kalacak. Ekvadorlu hücumcu sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacak.



LEEDS UNİTED'IN BERİSHA AŞKI!

Leeds United, Mergim Berisha ile flörtte. İngiliz ekibinin teknik direktörü Marsch'la Alman golcü, Salzburg'da birlikte çalıştı. Oyuncuyu yakından tanıyan ABD'li teknik adamın isteği doğrultusunda da Leeds United, Sarı-Lacivertliler'le temasa geçti.



FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Çalışma, dayanıklılık ve taktik ağırlıklıydı.



ASLAN YENİDEN AVUSTURYA'YA!

Cimbom yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki idmanda, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise çift kale maç oynadı. Galatasaray, 2. etap kampı için bugün Avusturya'ya gidecek ve hazırlıklarına Tirol'de devam edecek.



PARMAK GAZİANTEP'E

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile prensipte anlaşma sağladı. Trabzonspor da transfere onay verdi.



LAMİNE DİACK ANKARAGÜCÜ'NDE

SÜPER Lig'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü transfere doymuyor. A.Gücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Diack ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız da katıldı.



Boşnak stoper Vranjes Atakaş Hatayspor'da

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Ognjen Vranjes'i transfer etti. Yapılan açıklamada, "Geçen sezon Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen defans oyuncusu Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladık." denildi. Tecrübeli oyuncu da Hatay'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirtti.



BORMİO KAMPI İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

A Milliler, Avrupa Şampiyanası hazırlıklarına 1 Ağustos'ta başlayacak. Kadro: Buğrahan Tuncer, Larkin, Egehan Arna, Kartal Özmızrak, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Sadık Emir, Muhsin Yaşar, Berk Uğurlu, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz.



KEPA İÇİN CHELSEA'NİN KAPISINI ÇALACAK!

Napoli Chelsea'nin 27 yaşındaki kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı kadrosunda görmek istiyor. Kepa, 2018 yılında Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye 80 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Kaleci için ödenen en yüksek bonservis bedeli ile Kepa, futbol tarihine geçmişti. Kepa, geçen sezon Premier Lig'de 4 maçta forma şansı buldu.



KEVİN DURANT İÇİN YARIŞ HALİNDELER

NBA'de Brooklyn Nets'in yıldız basketbolcusu Kevin Durant'ın takas talebi dördüncü haftaya yaklaşırken yeni bir iddia ortaya atıldı. ESPN'e göre, Boston Celtics yıldız oyuncu için yarışa dahil oldu. Durant'i takip eden takımlar arasında Miami Heat, Phoenix Suns ve Toronto Raptors yer alıyor. 4 takım şu an için cazip bir teklif sunmadı.

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