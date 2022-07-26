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    Güney Koreli yıldız Kim Min Jae Napoli'ye imza atıyor

    Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperinin bugün ya da yarın İtalyan ekibiyle sözleşme imzalayacağı iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kim Min Jae Napoli’ye imza atıyor

    F.Bahçe, Güney Koreli yıldızı Kim Min Jae transferi için Napoli ile her konuda anlaştı. G.Koreli stoper, sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın ya da çarşamba günü İtalya'ya gidecek. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Napoli, Chelsea'ye giden Kalidou Koulibaly yerini Kim Min Jae ile dolduracak. Güney Koreli stoper bugün ya da yarın İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek. Vitor Pereira'nin Çin'den getirdiği Kim Min Jae, Sarı-Lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Napoli, Kim için Fenerbahçe'ye iki taksit halinde 20 Milyon Euro ödemeyi kabul ve taahhüt etti. Doğan SAVAŞ



    RAMİ'DEN OLAY SÖZLER!
    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adil Rami'den olay açıklamalar. Fransa'da bir Youtube kanalına konuk olan 36 yaşındaki Fransız milli stoper, Fenerbahçe'de forma şansı bulamamasıyla ilgili dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın kararını menajer ilişkilerine bağladı. Rami, Ersun Yanal'ın kendisini oynatmama nedeni olarak alınacak primden pay sahibi olamayacağını gösterdi.



    FENER'İN B PLANI LEO ORTIZ
    Fluminense formasını giyen Nino ile yakından ilgilenen Fener'in listesinde ayrıca Bragantino formasını giyen Leo Ortiz de bulunuyor. Brezilya basınına göre Bragantino, 25 yaşındaki futbolcunun fiyatını 8 milyon Euro olarak belirledi. Jesus'un ayrıca eski öğrencisi Ruben Semedo konusunda da ısrarcı olduğu ifade ediliyor.



        CHEIKHOU KOUYATE İDDİASI
        için yurt dışından flaş bir iddia geldi. Senegal'de yayın yapan bir spor sitesine göre Cimbom, son olarak Crystal Palace formasını giyen Cheikhou Kouyate'nin transferini bitiriyor. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Idrissa Gueye'de sorun yaşadıktan sonra bir başka Senegalli yıldız Kouyate'ye yöneldiği ve büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtildi. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcunun şu anda bonservisi elinde. Galatasaray yönetiminden Senegal basınının iddialarıyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama henüz gelmedi. Belçika'da FC Brüssel'in altyapısında Avrupa'ya adım atan Kouyate 2008 yılında bedelsiz olarak Anderlecht'e transfer oldu. KV Kortrijk'ta kiralık olarak forma giydikten sonra 2014 yılında 7.5 milyon Euro karşılığında West Ham'a transfer olan Senegalli futbolcu performansıyla Premier Lig'de ses getirdi. Kouyate 2018 yılında ise 10.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Crystal Palace'a transfer oldu. Premier Lig'de 258 maçta forma giyen tecrübeli yıldız 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. 6 numara pozisyonunda ve savunmanın ortasında görev yapabilen Cheikhou Kouyate geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 31 maçta oynarken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.



        BU SEFER 12'DEN VURDU
        Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken, karşılaşmaya damgasını vuran isim Haris Seferovic oldu. Benfica'dan kiralanan İsviçreli yıldızın ilk maçında oynadığı futbol ve attığı gol gündemi sarstı. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "En sonunda iyi bir forvetimiz oldu" ifadesini kullandı. Sarı-Kırmızılılar yıllardır kadrosundaki forvetlerden istediği verimi alamıyor. Son olarak 2017-2018 sezonunda Gomis gol krallığına ulaşmıştı. Son 4 sezonda forma giyen Diagne, Falcao ve Mohamed gibi isimler beklentilerin çok uzağında kaldı. Galatasaray'a gelmeden önce hakkında 'kronik sakat' yorumları yapılan Seferovic'in fiziki açıdan çok iyi durumda olması da dikkatleri çekti. Maç sonu üçlü çektiren tecrübeli yıldızın tribünlerle çok kısa sürede uyum yakaladığı gözlendi. Doğan SAVAŞ



        GALATASARAY'A YENİ SPONSOR
        Galatasaray, Futbol A Takımı forma kol sponsorluğu için Tunç Holding ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı. İmza töreninde konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey, "Omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz" dedi. Törene Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan da katıldı.



            OKAN HOCA BU YÜKÜ KALDIRIR
            Rizespor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, eski takım arkadaşı Okan Buruk'a destek verdi. Tecrübeli hoca, "Okan'ın ekibiyle başarılı olacağını inanıyorum ama bu işler sırf teknik direktör ile olmuyor. Camia, taraftar, oyuncu, yönetim ve başkanla oluyor. UEFA Kupası kazanılırken de sırf teknik direktör ile değil bütün kadromuz sayesinde başarı gelmişti" dedi.



            OKAN BURUK: EVİMDEYİM
            Galatasaray teknik direktörü olarak Nef Stadı'nda ilk maçına önceki gün Kasımpaşa önünde çıkan Okan Buruk sosyal medyadan anlamlı bir paylaşım yaptı. Başarılı hoca, "En mutlu olduğum yerde, evimdeyim" ifadesini kullandı.



            BEŞİKTAŞ'A IRAKLI SOL BEK
            Beşiktaş'tan transferde flaş bir hamle geldi. Rıdvan Yılmaz'ın satışı konusunda Rangers'le anlaşılmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar, Hammarby formasını giyen Mohanad Jeahze'ye kanca attı. Yönetim, Iraklı yıldız için İsveç kulübüne resmi teklifte bulundu. Kulübüyle 2023 yılının sonuna kadar sözleşmesini bulunan 25 yaşındaki Jeahze'nin piyasa değeri 1.8 milyon Euro. 4 kez Irak Milli Takımı'nın formasını giyen ve İsveç vatandaşlığı da bulunan yıldız futbolcu bu sezon 13 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı. Beşiktaş'ın Mohanad Jeahze ile her konuda anlaşmaya vardığı, kulüpler arasındaki pazarlıkların da son noktaya geldiği öğrenildi.



                TRABZON'DA ROTA DJIKU
                Trabzonspor'da sağ stoper bölgesi için arayış sürerken bir isimle daha görüşme aşamasına geçildi. Bordo-Mavililer Strasbourg forması giyen 27 yaşındaki Ganalı milli oyuncu Alexander Djiku için kulübüne maliyetini sordu. Güncel transfermarkt değeri 10 milyon Euro gözüken oyuncu için makul bir cevap gelmesi durumunda Trabzonspor yönetimi uzun vadeli bir ödeme planı ile resmen kapıyı çalacak. Fransız kulüplerinin de ilgi duyduğu Djiku, geçtiğimiz sezon 33 maç sahada kaldı. Sağ stoper olmasının yanı sıra defansif orta saha ve sağ bek olarak da görev yapabilen Djiku'nun kulübüyle olan sözleşmesi de gelecek sezon sonunda sona eriyor. Karadeniz Fırtınası'nda sağ stoper transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Trabzonspor, Djiku dışında Axel Tuanzebe, Christopher Julien ve Jannik Vestergaard'ın isimleri de geçiyor.



                KAYIP FIRTINA
                Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Trabzonspor, dün İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Bordo Mavili takım 1-0 kaybetti. Tek golü, 14. dakikada Mattio Destro kaydetti. Bordo- Mavili ekip, 29 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye dönecek.

                ENNER VALENCİA TAKIMDA KALIYOR
                Enner Valencia'yla ilgili Jorge Jesus'tan nihai karar çıktı. Sarı-Lacivertlilerin 4 milyon Euro karşılığında yollarını ayırmayı planladığı Enner Valencia, Portekizli hocanın kararıyla kesin olarak takımda kalacak. Ekvadorlu hücumcu sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacak.

                LEEDS UNİTED'IN BERİSHA AŞKI!
                Leeds United, Mergim Berisha ile flörtte. İngiliz ekibinin teknik direktörü Marsch'la Alman golcü, Salzburg'da birlikte çalıştı. Oyuncuyu yakından tanıyan ABD'li teknik adamın isteği doğrultusunda da Leeds United, Sarı-Lacivertliler'le temasa geçti.

                FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
                Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Çalışma, dayanıklılık ve taktik ağırlıklıydı.

                ASLAN YENİDEN AVUSTURYA'YA!
                Cimbom yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki idmanda, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise çift kale maç oynadı. Galatasaray, 2. etap kampı için bugün Avusturya'ya gidecek ve hazırlıklarına Tirol'de devam edecek.

                PARMAK GAZİANTEP'E
                Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile prensipte anlaşma sağladı. Trabzonspor da transfere onay verdi.

                LAMİNE DİACK ANKARAGÜCÜ'NDE
                SÜPER Lig'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü transfere doymuyor. A.Gücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Diack ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız da katıldı.

                Boşnak stoper Vranjes Atakaş Hatayspor'da
                Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Ognjen Vranjes'i transfer etti. Yapılan açıklamada, "Geçen sezon Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen defans oyuncusu Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladık." denildi. Tecrübeli oyuncu da Hatay'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

                BORMİO KAMPI İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
                A Milliler, Avrupa Şampiyanası hazırlıklarına 1 Ağustos'ta başlayacak. Kadro: Buğrahan Tuncer, Larkin, Egehan Arna, Kartal Özmızrak, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Sadık Emir, Muhsin Yaşar, Berk Uğurlu, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz.

                KEPA İÇİN CHELSEA'NİN KAPISINI ÇALACAK!
                Napoli Chelsea'nin 27 yaşındaki kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı kadrosunda görmek istiyor. Kepa, 2018 yılında Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye 80 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Kaleci için ödenen en yüksek bonservis bedeli ile Kepa, futbol tarihine geçmişti. Kepa, geçen sezon Premier Lig'de 4 maçta forma şansı buldu.

                KEVİN DURANT İÇİN YARIŞ HALİNDELER
                NBA'de Brooklyn Nets'in yıldız basketbolcusu Kevin Durant'ın takas talebi dördüncü haftaya yaklaşırken yeni bir iddia ortaya atıldı. ESPN'e göre, Boston Celtics yıldız oyuncu için yarışa dahil oldu. Durant'i takip eden takımlar arasında Miami Heat, Phoenix Suns ve Toronto Raptors yer alıyor. 4 takım şu an için cazip bir teklif sunmadı.

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