Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'nin gündemine Gabonlu yıldız Boupendza geldi

F.Bahçe'de golcü harekatı... Son olarak Cagliari'den Joao Pedro'yu transfer eden Sarı-Lacivertliler, gündemine tanıdık bir ismi aldı... Fenerbahçe, Süper Lig'deki performansıyla derin izler bırakan Aaron Boupendza için harekete geçti. Sarı-Lacivertli yönetimin yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi. 25 yaşındaki oyuncunun ise kulübü Al-Arabi'de mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceği belirtildi. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Boupendza, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Hatayspor forması giymişti. O sezon 36 lig maçında 22 gol atan Gabonlu yıldız sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de attığı gollerle dikkat çekmiş ve 4.5 milyon Euro'ya Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olmuştu. Boupendza geçen sezon 19 maça çıktı ve 9 gol, 5 asist kaydetti.
28 KEZ MİLLİ OLDU
1.80 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. Genç yetenek, santrfor bölgesi dışında iki kanatta da görev yapabiliyor. Golcü futbolcu 28 kez Gabon Milli Takımı forması giydi.