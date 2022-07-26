Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'nin gündemine Gabonlu yıldız Boupendza geldi

F.Bahçe'de golcü harekatı... Son olarak Cagliari'den Joao Pedro'yu transfer eden Sarı-Lacivertliler, gündemine tanıdık bir ismi aldı... Fenerbahçe, Süper Lig'deki performansıyla derin izler bırakan Aaron Boupendza için harekete geçti. Sarı-Lacivertli yönetimin yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi. 25 yaşındaki oyuncunun ise kulübü Al-Arabi'de mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceği belirtildi. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Boupendza, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Hatayspor forması giymişti. O sezon 36 lig maçında 22 gol atan Gabonlu yıldız sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de attığı gollerle dikkat çekmiş ve 4.5 milyon Euro'ya Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olmuştu. Boupendza geçen sezon 19 maça çıktı ve 9 gol, 5 asist kaydetti.