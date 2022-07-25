TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu! Hakemler test edilecek

İstanbul Üniversitesi ile yapılan protokolden de bahseden Mehmet Büyükekşi, "İstanbul Üniversitesi ile yaptığımız protokolle, seçilmeden önce bir konu söylemiştim, o da hakemlerin psikoteknik testleri yapılmasıydı. Takım çalışması, vücut dili, liderlik, stres altında çalışma gibi." ifadelerini kullandı.