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    • Spor
    • 25.07.2022 15:42
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    • 25.07.2022 15:55
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    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu! Hakemler test edilecek

    Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde açıklamalarda bulundu. İstanbul Üniversitesi ile anlaşma yaptıklarını belirten Büyükekşi, hakemlere test yapılacağını ve eksiklerin bu yolla kapatılacağını açıkladı. İşte detaylar...

    Hakemler testten geçecek!

    Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde konuştu.

    Geride bıraktığımız sezonda Türk hakemliğinin zor bir dönemden geçtiğini anlatan Büyükekşi, "Hakemlik müessesinde geçtiğimiz sezon olumsuz kırılmalar oldu. Bunları ortadan kaldırmak için güven sistemini kazandırmamız lazım. Hakemlerin öz güvenini yükseltmemiz lazım. Yeni bir sayfa açıyoruz." dedi.

    KLASMANLAR DONDURULDU

    Büyükekşi, "Klasmanları dondurduk, 14 Kasım'a kadar gösterecekleri performansa göre hareket edeceğiz. Gözlemci ve temsilciler için de aynı şey geçerli." dedi.

        İstanbul Üniversitesi ile yapılan protokolden de bahseden Mehmet Büyükekşi, "İstanbul Üniversitesi ile yaptığımız protokolle, seçilmeden önce bir konu söylemiştim, o da hakemlerin psikoteknik testleri yapılmasıydı. Takım çalışması, vücut dili, liderlik, stres altında çalışma gibi." ifadelerini kullandı.

        EKSİK KONULARA YOĞUNLAŞILACAK

        Testlerde yapılacak eksiklerin üzerine gideceklerini belirten TFF başkanı, "Bu testlerde eksik neyse eğitim verilecek. Sonra da fiziksel testler yapılacak" diye konuştu.

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        Haberler Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu! Hakemler test edilecek
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