TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu! Hakemler test edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde konuştu.
Geride bıraktığımız sezonda Türk hakemliğinin zor bir dönemden geçtiğini anlatan Büyükekşi, "Hakemlik müessesinde geçtiğimiz sezon olumsuz kırılmalar oldu. Bunları ortadan kaldırmak için güven sistemini kazandırmamız lazım. Hakemlerin öz güvenini yükseltmemiz lazım. Yeni bir sayfa açıyoruz." dedi.
KLASMANLAR DONDURULDU
Büyükekşi, "Klasmanları dondurduk, 14 Kasım'a kadar gösterecekleri performansa göre hareket edeceğiz. Gözlemci ve temsilciler için de aynı şey geçerli." dedi.