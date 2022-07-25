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    • Spor
    • 25.07.2022 11:47
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    • 25.07.2022 12:04
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    Kim Min-Jae Napoli'ye gidiyor! Uçağı kalkacak

    Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesten alkış alan Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oluyor. 26 Temmuz'da İtalya'ya ulaşacak olan Min-Jae, sağlık kontrollerinden geçip imzayı atacak. İşte detaylar...

    Min-Jae İtalya’ya uçuyor!

    Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oluyor. Fenerbahçe ile bonservis konusundaki anlaşmazlıkları çözen Çizme temsilcisi, oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardı ve Min-Jae'yi İtalya'ya davet etti.

    İDDİA İTALYA'DAN

    İtalya basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Kim Min-Jae'yi 26 Temmuz'da İtalya'ya getirecek olan Napoli, Salı veya Çarşamba günü oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek.

    YETİŞİRSE İMZALAYACAK

    Habere göre, sarı lacivertlilerin yıldızı erken saatlerde İtalya'da olabilirse sağlık kontrollerinden geçirilip imza attırılacak. Ancak oyuncu geç saatlerde İtalya'ya erişirse, transfer sonraki günlerde açıklanacak.

        FENER'İN KASASI DOLACAK

        Fenerbahçe ile Napoli'nin 20 milyon Euro karşılığında anlaşması bekleniyor.

        Geçen sezon başında dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği ile transfer edilen Kim Min-Jae, geride bıraktığımız sezonda çubuklu forma ile 39 karşılaşmaya çıkmıştı. 1 kez gol sevinci yaşayan yıldız stoper, savunmadaki hamleleri ile taraftarların kalbinde taht kurmuştu.

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