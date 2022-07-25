Kim Min-Jae Napoli'ye gidiyor! Uçağı kalkacak

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oluyor. Fenerbahçe ile bonservis konusundaki anlaşmazlıkları çözen Çizme temsilcisi, oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardı ve Min-Jae'yi İtalya'ya davet etti.
İDDİA İTALYA'DAN
İtalya basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Kim Min-Jae'yi 26 Temmuz'da İtalya'ya getirecek olan Napoli, Salı veya Çarşamba günü oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek.
YETİŞİRSE İMZALAYACAK
Habere göre, sarı lacivertlilerin yıldızı erken saatlerde İtalya'da olabilirse sağlık kontrollerinden geçirilip imza attırılacak. Ancak oyuncu geç saatlerde İtalya'ya erişirse, transfer sonraki günlerde açıklanacak.