Kim Min-Jae Napoli'ye gidiyor! Uçağı kalkacak

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oluyor. Fenerbahçe ile bonservis konusundaki anlaşmazlıkları çözen Çizme temsilcisi, oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardı ve Min-Jae'yi İtalya'ya davet etti.