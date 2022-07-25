Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den flaş açıklamalar!

"MENAJERLER İLE TEKNİK DİREKTÖRLER PRİMİ PAYLAŞIYOR"

Bir Türk menajer ile arasında geçen konuşmayı da anlatan Rami, "Birgün bir Türk menajer beni aradı ve Çin Ligi'nden iyi bir teklif getirdiğini söyledi. O ara Çin'de olan Rennes teknik direktörü Bruno Genesio ile de bir görüşmem oldu. O menajer bana daha sonra 'Fenerbahçe'de neden oynayamıyorsun biliyor musun?' dedi. Neden diye sordum. 'Çünkü menajerin kız kardeşin, yabancı birisi. Türk bir menajer ile çalışmalısın' dedi bana. Bu işlerin nasıl olduğunu bilmediğim için neden diye sordum. Bana sözleşmemde belirli sayıda maça çıkmam halinde 200, 300 ve 500 bin Euro gibi primler olup olmadığı sordu. Bende evet cevabı verdim. 'İşte bu yüzden oynamayacaksın' dedi." diye konuştu.