Galatasaray William Carvalho için yeniden devrede! Teklif değiştirildi

TEKLİFTE FARKLAR VAR

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile İstanbul'da bir araya gelmiş ancak transfer için anlaşma sağlanamamıştı. Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini aşağıya çektiği ancak maaş konusunda halen arada farkların olduğu belirtiliyor.