Galatasaray William Carvalho için yeniden devrede! Teklif değiştirildi

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak İsviçreli golcü Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, eski defterleri yeniden açıyor…
MAAŞ TEKLİFİ YÜKSELTİLECEK
Galatasaray daha önce transfer etmek için teklif yaptığı William Carvalho için yeniden hamle yapmama kararı aldı. Real Betis'e teklifini yineleyecek Cimbom'un Portekizli orta saha oyuncusu Carvalho'ya teklif ettiği maaşı ise yükselteceği belirtildi.
TEKLİFTE FARKLAR VAR
Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile İstanbul'da bir araya gelmiş ancak transfer için anlaşma sağlanamamıştı. Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini aşağıya çektiği ancak maaş konusunda halen arada farkların olduğu belirtiliyor.