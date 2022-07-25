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    • Spor
    • 25.07.2022 12:30
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    • 25.07.2022 12:36
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    Galatasaray William Carvalho için yeniden devrede! Teklif değiştirildi

    Takıma bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray, William Carvalho ısrarında vazgeçmiyor. Oyuncu için teklifini sunan ancak anlaşma sağlayamayan sarı kırmızılılar, yeni teklifle tekrar Real Betis'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Peki Aslan bu transferde nasıl bir rota izleyecek? Detaylar haberimizde...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Carvalho için yeni atak!

    Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak İsviçreli golcü Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, eski defterleri yeniden açıyor…

    MAAŞ TEKLİFİ YÜKSELTİLECEK

    Galatasaray daha önce transfer etmek için teklif yaptığı William Carvalho için yeniden hamle yapmama kararı aldı. Real Betis'e teklifini yineleyecek Cimbom'un Portekizli orta saha oyuncusu Carvalho'ya teklif ettiği maaşı ise yükselteceği belirtildi.

    TEKLİFTE FARKLAR VAR

    Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile İstanbul'da bir araya gelmiş ancak transfer için anlaşma sağlanamamıştı. Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini aşağıya çektiği ancak maaş konusunda halen arada farkların olduğu belirtiliyor.

        FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ

        Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Wililam Carvalho için Fenerbahçe de devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Sarı-lacivertliler o bölge için Flamengo'dan Arao'yu renklerine bağlamıştı.

        16 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

        6 ve 8 numara oynayabilen Carvalho, 2018 yılında Sporting Lizbon'dan Real Betis'e 16 milyon Euro'ya transfer oldu. Portekiz Milli Takımı'nda 73 kez forma giyen başarılı futbolcu, 5 kez de rakip fileleri havalandırdı.

        5 TRANSFER YAPTILAR

        Galatasaray transfer sezonunda Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic gibi yıldızları kadrosuna kattı.

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