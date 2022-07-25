İspanyol basınından flaş iddia! Galatasaray Denis Suarez için harekete geçti





MENAJERİ GÖRÜŞME YAPTI

Ülkenin en önemli yayın organlarından biri olan As gazetesi, "Denis Suarez'in menajeri Oscar Grau, Galatasaray'la temaslarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk bu transferi onayladı. Son kararı kulübün CEO'su (Erden Timur) verecek" ifadesini kullandı. 28 yaşındaki Suarez çok yönlü bir futbolcu olmasıyla ön plana çıkıyor. Orta alanan her bölgesinde oynayabilen İspanyol yıldız ayrıca sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 38 maça çıkan Denis Suarez 4 gol ve 6 asistlik performansıyla alkış topladı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 10 milyon Euro olan tecrübeli futbolcunun Celta Vigo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.