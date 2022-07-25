İspanyol basınından flaş iddia! Galatasaray Denis Suarez için harekete geçti

Transferde çok hareketli saatler yaşayan Galatasaray'la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İspanyol basınına göre Sarı-Kırmızılılar, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Denis Suarez'le ilgileniyor.
MENAJERİ GÖRÜŞME YAPTI
Ülkenin en önemli yayın organlarından biri olan As gazetesi, "Denis Suarez'in menajeri Oscar Grau, Galatasaray'la temaslarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk bu transferi onayladı. Son kararı kulübün CEO'su (Erden Timur) verecek" ifadesini kullandı. 28 yaşındaki Suarez çok yönlü bir futbolcu olmasıyla ön plana çıkıyor. Orta alanan her bölgesinde oynayabilen İspanyol yıldız ayrıca sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 38 maça çıkan Denis Suarez 4 gol ve 6 asistlik performansıyla alkış topladı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 10 milyon Euro olan tecrübeli futbolcunun Celta Vigo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
İlk olarak Barcelona forması altında adını duyuran Denis Suarez ardından Sevilla, Villarreal, Arsenal'de de görev yaptı. 2019 yılında 12.9 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan Celta Vigo'ya transfer olan İspanyol futbolcu 1 kez de milli takımda forma giydi.