Galatasaray'da flaş Kouyate gelişmesi! 'Transfer bitiyor' dediler

KOUYATE BİTİYOR
Senegal'de yayın yapan bir spor sitesine göre Galatasaray, son olarak Crystal Palace formasını giyen Cheikhou Kouyate'nin transferini bitiriyor. Haberde, sarı-kırmızılıların Idrissa Gueye'de sorun yaşadıktan sonra bir başka Senegalli yıldız Kouyate'ye yöneldiği ve büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtildi.
BONSERVİSİ ELİNDE
Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcunun şu anda bonservisi elinde. Galatasaray yönetiminden Senegal basınının iddialarıyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama henüz gelmedi.