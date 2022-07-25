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    • Spor
    • 25.07.2022 12:51
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    • 25.07.2022 13:10
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    Galatasaray'da flaş Kouyate gelişmesi! 'Transfer bitiyor' dediler

    Orta sahaya transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Denis Suarez ve William Carvalho isimleri geçerken, Senegal basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre sarı kırmızılılar, Cheikhou Kouyate ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | ’Transfer bitiyor’ dediler!

    Süper Lig'in başlamasına 11 gün kala Galatasaray'da 6 numara transferi için çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürüyor. Çok sayıda isimle masada olan sarı-kırmızılılar için yurt dışından flaş bir iddia geldi.

    KOUYATE BİTİYOR
    Senegal'de yayın yapan bir spor sitesine göre Galatasaray, son olarak Crystal Palace formasını giyen Cheikhou Kouyate'nin transferini bitiriyor. Haberde, sarı-kırmızılıların Idrissa Gueye'de sorun yaşadıktan sonra bir başka Senegalli yıldız Kouyate'ye yöneldiği ve büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtildi.

    BONSERVİSİ ELİNDE
    Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcunun şu anda bonservisi elinde. Galatasaray yönetiminden Senegal basınının iddialarıyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama henüz gelmedi.


        Belçika'da FC Brüssel'in altyapısında Avrupa'ya adım atan Kouyate 2008 yılında bedelsiz olarak Anderlecht'e transfer oldu.


        KV Kortrijk'ta kiralık olarak forma giydikten sonra 2014 yılında 7.5 milyon Euro karşılığında West Ham'a transfer olan Senegalli yıldız performansıyla Premier Lig'de ses getirdi.

        14 GOL 14 ASİSTLİK PERFORMANS
        Kouyate 2018 yılında ise 10.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Crystal Palace'a transfer oldu. Premier Lig'de 258 maçta forma giyen tecrübeli yıldız 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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            Haberler Spor Galatasaray'da flaş Kouyate gelişmesi! 'Transfer bitiyor' dediler
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