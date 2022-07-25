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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'dan önemli açıklamalar: En doğru tercihi yaptık

    Joao Pedro, “Kulübün büyüklüğü, bizim burada ne kadar istendiğimiz, şehrin güzelliği... Bütün bunlara baktığımız zaman ben ve ailem en doğru tercihi verdik” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    En doğru tercihi yaptık

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Başlangıçta yeni bir şehir tedirginlik yaratır ama ailemle şehri gezdik ve büyülendik. Güzel ve büyüleyici bir şehir. Kocaman metropol. Oğlum taraftarlarımızın ne kadar büyük ve tutkulu olduğu görünce çok heyecanlandı. Maçlara gelmek için sabırsızlanıyor. Futbola aşık ve burada olduğu için çok mutlu. Burada çok pozitif karşılandık. Kulübün büyüklüğü, bizim burada ne kadar istendiğimiz, şehrin güzelliği... Bütün bunlara baktığımız zaman ben ve ailem en doğru tercihi verdik. Buraya geleli az bir süre oldu ama gördüm ki bu kulüpte çalışanlar, futbolcular, teknik ekip, herkes tek bir hedef için odaklanmış. Bu kulüpte bunu hak ediyor" dedi. Sarı-Lacivertliler'in yıldız futbolcusu, "Sezon başlarken kendime yeni hedefler belirlerim. Performans olarak ulaşmak istediğim hedeflerim var ama bunları sır olarak saklamak isterim. Sezon sonu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



    TİAGO ÇUKUR GÖZTEPE'YE
    Kanarya'nın İngiliz ekibi Watford takımından kadrosuna dahil etti Tiago Çukur'u Göztepe'nin kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin de 19 yaşındaki oyuncuyu oynayabileceği bir takıma göndermeyi planladığı ve Göztepe'ye sıcak baktığı kaydedildi. Kariyerinde geçen sezon sonunda A Milli Takıma ilk kez seçilen Tiago Çukur, Ay- Yıldızlı formayı ilk kez Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda giydi.



    RÖVANŞ MAÇINA İTALYAN HAKEM
    Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme turu rövanşında 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Kadıköy'de oynayacağı kritik maçı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.



        3 YILDIZDAN 56 MİLYON EURO
        Fenerbahçe, 8.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 3 yıldızdan 56.1 milyon Euro garanti ücret kazandı. Sarı-Lacivertliler, 180 bin Euro'ya transfer ettiği Elif Elmas'dan 16.2 milyon Euro, 5.5 milyon Euro'ya aldığı Vedat Muriç'ten 19.9 milyon Euro kazandı. 3 milyon Euro'ya transfer edilen Kim Min Jae'nin ise 20 milyon Euro'ya transfer olması bekleniyor.



        AFERİN ARDA!
        Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus dün 68. yaşını kutladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Jorge Jesus'un doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler'in, Jorge Jesus'un doğum gününü el öperek kutladığı bir video da kulüp tarafından paylaşıldı.



        FENER'DE BÜYÜK TEMİZLİK!
        Fenerbahçe gönderdiği oyuncularla bütçesini rahatlatmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler'de son olarak Gustavo ile yollar ayrıldı. Yeni sezon öncesinde Allahyar, Ozan Tufan, Mesut gibi isimleri gönderen Fenerbahçe, Samatta ve Berisha'nın da kulüp bulması için büyük baskı yapıyor. İki oyuncuyla da yolların ayrılması durumunda maaş bütçesinde 13 milyon Euro'luk rahatlama sağlanacak. Kanarya Allahyar'ın satışından 4.5 milyon Euro, Ozan'ın satışından 3 milyon Euro kazandı... Yeni sezon öncesi yabancı oyuncularıyla yollarını ayırıp kontenjanda yer açmak isteyen Fener transfer için kaynak oluşturmuş durumda. Şu anda kadrosunda 20 yabancı futbolcu bulunuyor. Kim Min Jae'nin transferi ile bu sayı 19'a düşecek. Tisserand, Caulker, Lemos, Novak, Meyer, Pelkas, Berisha ve Samatta kadroda düşünülmeyen isimler...



            LUIZ GUSTAVO AL NASSR'A GİTTİ
            Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği çözüme kavuştu. Teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayan ve yüksek maaşı sebebiyle yolların ayrılmak istendiği Brezilyalı ön liberonun yeni rotası Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Gustavo'yu kadrosuna kattığını ve 35 yaşındaki ön libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe yönetimi bedelsiz olarak elden çıkarılan Luiz Gustavo'nun gidişiyle 3 milyon Euro'nun üzerinde maaş tasarrufu yapmış oldu.



            EN İYİ TAKIMI KURACAĞIZ
            Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı yöneticiler, Galatasaray Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dursun Özbek, futbolda transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Transferin bir kısmını yaptık, bir kısmı için de çalışıyoruz. Ben taraftarlarımızdan sabır diliyorum çünkü bu profesyonel bir operasyon. Hiç endişe etmesinler, en yarışmacı en iyi takımı futbolda da kuracağız." dedi. Transfer çalışmalarının titizlikle ve Galatasaray'ın maddi hakları korunarak yapıldığına dikkati çeken Başkan Özbek, "Diğer şubelerimizde de aynı yolu izliyoruz. Bu sene Cumhuriyet'imizin 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanı olan Cumhuriyet'in 100. yılında da en üst seviyede başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten genel kurul üyelerine öyle bir sözüm vardı. Bu konuda hiç endişe etmesinler" diye konuştu. Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nin yenilenmesi gerektiğini de aktaran Başkan Dursun Özbek, "Hiç vakit kaybetmeden buraya da başlayacağız. Diğer bir tesisleşme alanımız, Kemerburgaz'daki arazimiz. Özellikle futbol takımı ile altyapının antrenman ve kamp yapacağı bölge olarak kulübümüzün uhdesinde bulunuyor. Orada da saha düzenlemesi olarak icraata başladık. Projelerimiz bitmek üzere" dedi.



            BU SEFER KAZANDI
            Galatasaray ile Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Geçen sezon takımın en önemli silahlarından biri olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, 30. dakikada attığı muhteşem golle takımını öne geçirdi. Kasımpaşa ise 5 dakika sonra Hajradinovic ile buldukları golle skora denge getirdi ve devreye 1-1'lik skorla girildi. Cimbom'un yeni yıldızları Haris Seferovic ile Leo Dubois, 60. dakikada oyuna dahil oldu. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde ise sahneye Seferovic çıktı ve attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Orta sahada görev alan Sergio Oliveira ile oyuna sonradan dahil olan Leo Dubois'nin performansları da sosyal medyada taraftarlar tarafından övgü aldı.



                EMİN BAYRAM'A İZİN YOK
                Avusturya kampının yıldızlarından Emin Bayram, Süper Lig kulüplerinin gözdesi oldu. Genç yıldız için şu ana kadar 3 teklif geldiği ancak yönetimin olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.



                ÖMER'İN KADERİ BELLİ OLMADI
                Okan Buruk, Avusturya kampı öncesi yöneticilerle yaptığı değerlendirmede Ömer Bayram'la ilgili olumsuz rapor sunmuştu. Ancak tecrübeli yıldızın hazırlık maçlarındaki başarılı performansı ve Altay'dan transfer edilen Kazımcan'ın beklentilerin altında kalması kafaları karıştırdı. Buruk'un Ömer'i Avusturya'daki ikinci etap kampına da götüreceği ve İstanbul dönüşünde kesin kararını vereceği öğrenildi.



                MORUTAN'DA İŞLEM TAMAM
                Avusturya kampında teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan Olimpiu Morutan'la ilgili bilmece çözülüyor. Çok sayıda Süper Lig kulübünün kadrosuna katmak istediği Rumen yıldızın yeni adresi Kasımpaşa oluyor. Önceki gün İstanbul'a gelen Morutan'ın menajerinin Kasımpaşa ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Galatasaray'ın bugün genç yıldızın kiralandığını resmen açıklaması bekleniyor. Kasımpaşa'nın Sarı-Kırmızılılar'a kiralama bedeli ödemeyeceği, sadece Morutan'ın 600 bin Euro'luk maaşını karşılayacağı öğrenildi.



                    ATARYEMEZ LUKAKU!
                    Belçikalı ünlü santrfor Romelu Lukaku, büyük umutlarla gittiği Chelsea'de tutunamadı. Belçikalı golcü iki sezon önce Lautaro Martinez ile birlikte şampiyonluk yaşadığı Inter'e geri döndü. İnter'in kampına 101 kilo üzerinde dönen yıldız forvete özel diyet programı yazıldı. Fazla kilolarından kurtulmak için Akdeniz diyetini uygulayacak olan 29 yaşındaki golcüye 'fazla yeme' uyarısı yapıldı. Diyet programına göre, Lukaku patates, tavuk ve siyah pirinç tüketecek, geleneksel makarna yemeklerini yemeyecek. Eski formuna dönmesi planlanan futbolcuya aynı zamanda normal antrenmanlar dışında da özel programlar hazırlandı. Kısa süre içinde 10 kilo vermesi planlanıyor. Aksi halde Inter'de maç kadrolarına dahil edilmeyecek. 70 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 29 yaşındaki yıldız golcü kariyerinde 562 karşılaşmada 274 gol ve 87 asiste imza attı. 102 kez Belçika Milli Takım formasını giyen Lukaku, 68 kez fileleri havalandırdı.



                    KARTAL'DA SAKATLIK KABUSU
                    Beşiktaş'ta Josef ve Montero'nun ardından bir sakatlık haberi daha geldi. Beşiktaş, Kenan Karaman'ın sakatlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Eşinin doğumu için İstanbul'a dönen Kenan Karaman'ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği belirtildi.



                    LARIN İLK MAÇINDA HÜSRAN YAŞADI
                    Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ve Belçika'nın güçlü ekiplerinden Club Brugge ile anlaşan Cyle Larin ilk sınavında büyük hüsran yaşadı. Kanadalı yıldız dün Club Brugge'ün Gent ile oynadığı lig maçında yedek soyundu. 83. dakikada oyuna dahi olan Larin, 90+2. dakikada penaltı kaçırdı. Brugge maçı 3-2 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.



                        ŞAMPİYONLUK BİZİM OLACAK!
                        Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Uzunhan özel açıklamalara imza attı. Genç stoper, "Geçen sezon çok sağlam oyunlarla şampiyon olan bir Trabzonspor vardı. Fenerbahçe, Jorge Jesus'u getirdi ve sezona iyi baş- ladı. Onlar da muhakkak yarışın içinde olacaktır. Galatasaray, Okan hoca ile anlaştı. Onlar da şampiyonluğun büyük bir adayı olacak. Birçok iyi takım var bu sene. Devamlılığı olan takım avantaj sağlayacaktır. Bu sezon bir iki maçın bile telafisinin çok zor olacağını düşünüyorum. O yüzden biz bu süreç boyunca bunun farkında olup, her maça aklı başında, farkındalığı yüksek şekilde çıkıp, şampiyonluğu göğüsleyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



                        ALASSANE NDAO 1 YIL DAHA ANTALYASPOR'DA
                        Süper Lig'in flaş ekiplerinden Antalyaspor, Alassane Ndao ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kırmızı-Beyazlı formayı terleten Alassane Ndao ve kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşma sağlandı. Senegalli futbolcu, yeni sezonda da Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecek. Ndao, Antalyaspor'un Almanya kampına katıldı.



                        FATİH KARAGÜMRÜK'TE EBRİMA COLLEY SESLERİ
                        Karagümrük, Atalanta forması giyen Gambiyalı Ebrima Colley'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirdikten sonra transfer çalışmalarında öncelikli olarak İtalya'ya yönelen Kırmızı-Siyahlılar, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferini bitirmek üzere. İstanbul ekibi oyuncuyu kiralık olarak transfer edecek.



                            FRANSA GRAND PRİX'DE KAZANAN VERSTAPPEN
                            Fransa Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayan zirve takipçisi Leclerc, 18'inci turda gaz pedalındaki arıza sebebiyle spin attı ve yarış dışı kaldı. İlk sırayı Ferrari pilotundan devralan Max Verstappen ise kalan turlarda hata yapmadı ve bu sezonki 7. yarış zaferine imza atarak genel klasmandaki farkı açtı. 2.'lik Lewis Hamilton'ın oldu.



                            TRANSFER ALARMI
                            Trabzonspor'un önce Slovenya ardından ise Avusturya'da oynadığı hazırlık maçlarında mevcut kadronun rekabet ortamının artırılması gerektiği konusunda ciddi mesajlar verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı maçtan sonra sağ stoper transferini vurgulasa da yönetim kurulundan talepleri daha fazla. Orta sahaya oyunu iki yönlü oynayabilen güçlü bir oyuncu isteyen tecrübeli hoca, kanat rotasyonunda ise Visca ve Trezeguet'i kesebilecek ve oradaki seviyeyi artırabilecek bir oyuncu talep etti. Avcı'nın ayrıca yedek kaleci için de talebini yinelediği öğrenilirken bütçenin imkan vermesi durumunda forvet hattına da bir takviye yapılması ihtimali gündemde. Şu an için 14 yabancı oyuncu bulunan ancak Koita ile Trondsen ile yolları ayırmak için gün sayan Bordo-Mavililer kalan iki kontenjanı da dolduracak. Ayrıca olası bir transfere yer açabilmek adına sürpriz bir forvet hamlesi de gelebileceği belirtildi.



                            BU KEZ RAKİP EMPOLI
                            Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya'da sürdüren Trabzonspor bu akşam Empoli ile karşılaşacak. 19.00'daki mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. Bordo-Mavililer, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Torino'ya 3-0 yenilmişti.



                                HULL CITY'Yİ DE BIKTIRDI
                                Yeni sözleşme görüşmeleri sırasında yüksek talepleri nedeniyle büyük tepki çeken Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrılmıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşan ve İngiltere'ye giden Nijeryalı yıldız son anda farklı isteklerde bulununca transfer yattı. İngiliz kulübü, Nwakaeme'den vazgeçme noktasına geldi.



                                SIRA UĞURCAN VE ÖMÜR'DE
                                Trabzonspor'da sezonun sona ermesinin ardından Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır, yaptıkları açıklamalarda kulübün çıkarları doğrultusunda bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceklerini dile getirmişti. Ancak geride kalan süre içerisinde resmi bir teklif alamayan iki oyuncuyla ilgili yönetim kurulu harekete geçme kararı aldı. Takım Türkiye'ye döndükten sonra bu iki oyuncuyla masaya oturacak olan yönetim kurulu, yerli oyuncular için maaş düzenlemesinde tavan fiyat olarak Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ü belirleyecek. İki oyuncunun da bu süreye kadar bir teklif gelmemesi durumunda yönetim kurulunun teklifini kabul edeceği ifade edildi.

                                KADEEM HARRİS'İN YENİ DURAĞI SAMSUNSPOR
                                Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor, Tuzlaspor'dan 29 yaşındaki Kadeem Harris'i transfer etti. Harris, Samsunspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Hoş geldin Kadeem Harris. Kulübümüz, son olarak Tuzlaspor forması giyen hücum oyuncusu Harris ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

                                RUBEN RİBEİRO HATAY İLE 2 YIL DAHA UZATTI!
                                Hatayspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Riberio ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncumuz Ruben Ribeiro 2 yıl daha Atakaş Hatayspor'umuzda forma giyecek. Ribeiro sezon başı Erzurum kampına katılmış olup teknik ekibimizin eşliğinde çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

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                                Haberler Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'dan önemli açıklamalar: En doğru tercihi yaptık
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