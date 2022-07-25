Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'dan önemli açıklamalar: En doğru tercihi yaptık

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Başlangıçta yeni bir şehir tedirginlik yaratır ama ailemle şehri gezdik ve büyülendik. Güzel ve büyüleyici bir şehir. Kocaman metropol. Oğlum taraftarlarımızın ne kadar büyük ve tutkulu olduğu görünce çok heyecanlandı. Maçlara gelmek için sabırsızlanıyor. Futbola aşık ve burada olduğu için çok mutlu. Burada çok pozitif karşılandık. Kulübün büyüklüğü, bizim burada ne kadar istendiğimiz, şehrin güzelliği... Bütün bunlara baktığımız zaman ben ve ailem en doğru tercihi verdik. Buraya geleli az bir süre oldu ama gördüm ki bu kulüpte çalışanlar, futbolcular, teknik ekip, herkes tek bir hedef için odaklanmış. Bu kulüpte bunu hak ediyor" dedi. Sarı-Lacivertliler'in yıldız futbolcusu, "Sezon başlarken kendime yeni hedefler belirlerim. Performans olarak ulaşmak istediğim hedeflerim var ama bunları sır olarak saklamak isterim. Sezon sonu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
TİAGO ÇUKUR GÖZTEPE'YE
Kanarya'nın İngiliz ekibi Watford takımından kadrosuna dahil etti Tiago Çukur'u Göztepe'nin kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin de 19 yaşındaki oyuncuyu oynayabileceği bir takıma göndermeyi planladığı ve Göztepe'ye sıcak baktığı kaydedildi. Kariyerinde geçen sezon sonunda A Milli Takıma ilk kez seçilen Tiago Çukur, Ay- Yıldızlı formayı ilk kez Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda giydi.
RÖVANŞ MAÇINA İTALYAN HAKEM
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme turu rövanşında 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Kadıköy'de oynayacağı kritik maçı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.