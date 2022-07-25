Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'dan önemli açıklamalar: En doğru tercihi yaptık





EN İYİ TAKIMI KURACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı yöneticiler, Galatasaray Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dursun Özbek, futbolda transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Transferin bir kısmını yaptık, bir kısmı için de çalışıyoruz. Ben taraftarlarımızdan sabır diliyorum çünkü bu profesyonel bir operasyon. Hiç endişe etmesinler, en yarışmacı en iyi takımı futbolda da kuracağız." dedi. Transfer çalışmalarının titizlikle ve Galatasaray'ın maddi hakları korunarak yapıldığına dikkati çeken Başkan Özbek, "Diğer şubelerimizde de aynı yolu izliyoruz. Bu sene Cumhuriyet'imizin 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanı olan Cumhuriyet'in 100. yılında da en üst seviyede başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten genel kurul üyelerine öyle bir sözüm vardı. Bu konuda hiç endişe etmesinler" diye konuştu. Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nin yenilenmesi gerektiğini de aktaran Başkan Dursun Özbek, "Hiç vakit kaybetmeden buraya da başlayacağız. Diğer bir tesisleşme alanımız, Kemerburgaz'daki arazimiz. Özellikle futbol takımı ile altyapının antrenman ve kamp yapacağı bölge olarak kulübümüzün uhdesinde bulunuyor. Orada da saha düzenlemesi olarak icraata başladık. Projelerimiz bitmek üzere" dedi.