Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için dev teklif! Premier Lig ekibi 20 milyon Euro verecek

2021/22 sezonunun ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu ile temas kuran Nottingham Forest, oyuncuyu kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyordu. İngiliz ekibinin ilgilendiği dönemde sözleşmesinin son yılına girecek olan Ferdi, kulübü Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni sözleşmenin altına imzasını atmıştı. Bu gelişmenin ardından Nottingham Forest'ın hayalleri suya düşmüştü.
FULHAM DEVREDE
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Nottingham Forest'ın ardından bu yıl Premier Lig'e yükselen Fulham da Ferdi için devreye girdi. İngiliz ekibi, transfer için sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
20 MİLYON EURO GETİR, OYUNCUYU GÖTÜR
Fenerbahçe ise satmayı düşünmediği oyuncu için bonservis isteğini üst perdeden açıyor. Kanarya'nın başarılı futbolcu için 20 milyon Euro istediği belirtiliyor.