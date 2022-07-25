Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için dev teklif! Premier Lig ekibi 20 milyon Euro verecek

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE FENER PARA BASACAK

Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi Napoli'ye göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'nin bu transferden 20 milyon Euro civarıda bir gelir elde etmesi bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu da Fulham'a transfer olursa, iki oyuncudan kasaya girecek paranın 40 milyon Euro'yu geçmesi bekleniyor.