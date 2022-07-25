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    • Spor
    • 25.07.2022 17:14
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    • 25.07.2022 17:19
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    Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için dev teklif! Premier Lig ekibi 20 milyon Euro verecek

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, oynadığı futbolla İngiliz ekiplerinin dikkatini çekiyor. Daha önce iki kez daha oyuncu için girişimlerde bulunan Nottingham Forest'ın ardından bir İngiliz kulübü daha Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor. İşte detaylar...

    İngilizler Ferdi için devrede!

    2021/22 sezonunun ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu ile temas kuran Nottingham Forest, oyuncuyu kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyordu. İngiliz ekibinin ilgilendiği dönemde sözleşmesinin son yılına girecek olan Ferdi, kulübü Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni sözleşmenin altına imzasını atmıştı. Bu gelişmenin ardından Nottingham Forest'ın hayalleri suya düşmüştü.

    FULHAM DEVREDE

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Nottingham Forest'ın ardından bu yıl Premier Lig'e yükselen Fulham da Ferdi için devreye girdi. İngiliz ekibi, transfer için sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

    20 MİLYON EURO GETİR, OYUNCUYU GÖTÜR

    Fenerbahçe ise satmayı düşünmediği oyuncu için bonservis isteğini üst perdeden açıyor. Kanarya'nın başarılı futbolcu için 20 milyon Euro istediği belirtiliyor.

        Premier Lig'e yükselme parası olarak kasasına 200 milyon Euro koyan Fulham'ın ise bu bonservis bedelini karşılayabileceği konuşuluyor.

        TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE FENER PARA BASACAK
        Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi Napoli'ye göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'nin bu transferden 20 milyon Euro civarıda bir gelir elde etmesi bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu da Fulham'a transfer olursa, iki oyuncudan kasaya girecek paranın 40 milyon Euro'yu geçmesi bekleniyor.

        Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Allahyar Sayyedmanesh'i de Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'ye göndermiş, iki oyuncudan toplamda 7.5 milyon Euro kazanç elde etmişti.
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            Haberler Spor Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için dev teklif! Premier Lig ekibi 20 milyon Euro verecek
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