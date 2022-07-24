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    • Spor
    • 24.07.2022 14:19
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    • 24.07.2022 16:01
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    Beşiktaş'tan Kenan Karaman açıklaması

    Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, futbolcusu Kenan Karaman'ın durumu hakkında bir açıklama yayınladı...

    Beşiktaş Kenan’ın durumunu bildirdi

    İspanya'da hazırlık kampında bulunan Beşiktaş, futbolcusu Kenan Karaman'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmıında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir. Kenan Karaman'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

    Eşinin doğumu için İspanya kampından ayrılan Kenan Karaman'ın tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

        2 GOL 2 ASİST İLE OYNADI

        2021/22 sezonunun başında Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'tan transfer edilen Karaman, Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 2 gol ve 2 asist ile oynadı.

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