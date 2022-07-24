Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten olay açıklamalar! "En iyi takımı kuracağız"

TARAFTARLARDAN DESTEK BEKLENİYOR

Dursun Özbek, kulüp üyelerinden ve taraftarlardan destek beklediklerini belirterek, "Bu projeleri hayata geçirmek için onların desteğine ihtiyacımız var. Seçimden önce verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bu ay sonunda yapacağımız genel kurul çok önemli. Galatasaray'ın önümüzdeki 25 senesini projelendiren bir genel kurul. Katılımın yüksek olmasını istiyorum, bütün genel kurul üyelerini davet ediyorum. Buradan bir birlikteliğin çıkması lazım. Galatasaray'da küskünlüklerin de ortadan kalkmasını istiyorum. Beraberliğin daha kuvvetli hale gelmesi için çalışmalarımız var. Bu genel kurul bize bunu da sağlayacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.