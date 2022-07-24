Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Plea’yı bitirmek için büyük uğraş veren Kanarya’dan çok sürpriz bir hamle geldi! 2. Joao Pedro harekatı

    Sarı-Lacivertliler’in Premier Lig’den düşen Watford’a Joao Pedro için kiralama teklifi yapma kararı aldığı öğrenildi. 20 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.

    Fener’e 2. Joao Pedro!

    Dinamo Kiev karşılaşmasında yaşanan hücum sorunları nedeniyle forvet transferi için girişimlere hız veren Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Mönchengladbach formasını giyen Alassane Plea için pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'in B planını da belirlediği öğrenildi.



    FLUMİNENSE'DEN ALINMIŞTI
    Yönetimin, Plea konusunda yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşın rotasını İngiltere'ye çevirdiği ifade edildi. Kısa süre önce Cagliari'den Joao Pedro'yu transfer eden Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızın Watford formasını giyen adaşını listesine aldığı belirlendi. İngiliz ekibinin 2020 yılının başında 4 milyon Euro karşılığında Fluminense'den transfer ettiği Joao Pedro için kiralama teklifi yapılacağı iddia edildi. İngilliz basınına göre 20 yaşındaki forvet, Watford'un Premier Lig'den düşmesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldı. Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Joao Pedro santrfor bölgesinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.



    GEÇEN SEZON HAYAL KIRIKLIĞI
    Geçtiğimiz sezonki performansı hayal kırıklığı yaratan Sambacı, 31 maçta gol atıp 1 asist yapabildi. Watford ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Joao Pedro'ya İtalya ve İspanya'dan da çok sayıda teklif olduğu ifade ediliyor.
        Karadeniz’deki doğalgaz için bir adım daha
        Haberler Spor Plea’yı bitirmek için büyük uğraş veren Kanarya’dan çok sürpriz bir hamle geldi! 2. Joao Pedro harekatı
            SON DAKİKA