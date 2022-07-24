Plea’yı bitirmek için büyük uğraş veren Kanarya’dan çok sürpriz bir hamle geldi! 2. Joao Pedro harekatı





FLUMİNENSE'DEN ALINMIŞTI

Yönetimin, Plea konusunda yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşın rotasını İngiltere'ye çevirdiği ifade edildi. Kısa süre önce Cagliari'den Joao Pedro'yu transfer eden Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızın Watford formasını giyen adaşını listesine aldığı belirlendi. İngiliz ekibinin 2020 yılının başında 4 milyon Euro karşılığında Fluminense'den transfer ettiği Joao Pedro için kiralama teklifi yapılacağı iddia edildi. İngilliz basınına göre 20 yaşındaki forvet, Watford'un Premier Lig'den düşmesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldı. Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Joao Pedro santrfor bölgesinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.