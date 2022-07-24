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    Mostafa Mohamed’in yerine forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray Kadewere gündemine aldı

    Nantes’a kiralanan Mostafa Mohamed’in yerine forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray’a Lyon formasını giyen Zimbabweli forvet önerildi. Kadewere ile ilgili kararı Okan Buruk verecek. İşte sizler için derlediğimiz 24 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Forvete son aday Kadewere

    Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed'in Nantes'a kiralanmasının ardından forvet transferini gündemine almıştı. Birçok futbolcuyla ilgili çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine giren son isim Tino Kadewere oldu. Alınan bilgilere göre Leo Dubois'in transferi sırasında Galatasaray'la yakın ilişkiler kuran Lyon yönetimi, kadroda düşünmediği Zimbabweli forveti Sarı-Kırmızılılar'a önerdi. Yönetimin konuyu teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği ve tecrübeli hocanın vereceği raporun beklendiği öğrenildi. Kedewere 2020-21 sezonunun devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın o dönem yüksek maliyet nedeniyle kadrosuna katamadığı 26 yaşındaki forvet 12 milyon Euro'ya Lyon'a transfer olmuştu. Ancak Lyon'da beklentilerin çok uzağında kalan Kadewere tamamen gözden çıkarılmış durumda. Geçtiğimiz sezon 20 maçta 1 gollük performans sergileyebilen yıldız futbolcunun Lyon'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



    ALMANYA'DAN AMİRİ İDDİASI
    G.Saray için Almanya'dan transfer iddiası geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi kiralamak için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Genoa'da kiralık oynamıştı. Amiri, Afgan asıllı ve Alman vatandaşı.



    İNGİLTERE'DEN GRILLITSCH MÜJDESİ
    Avusturyalı yıldızın menajeri, Brighton'la anlaşma sağlayamadı ve masadan kalktı. Galatasaray'ın şimdi Grillitsch'e yeni bir teklif yapıp işi bitirmesi bekleniyor. Transferi adeta yılan hikayesine dönen Florian Grillitsch konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray prensip anlaşmasına vardığı Avusturyalı yıldızın menajerinin değişen talepleri sonrasında geri adım atmıştı. Bunun üzerine Premier Lig ekiplerinden Brighton, Grillitsch'le masaya oturmuştu. Ancak İngiliz basını, yıldız futbolcu ve Brighton arasında yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kaldığını duyurdu. Galatasaray'ın bu gelişme sonrasında Florian Grillitsch'in menajeri yeni bir teklif sunacağı ve artık transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Avusturyalı yıldızın menajerliğini yapan babası, daha önce İtalyan ekibi Fiorentina'yı da bitmek tükenmek bilmeyen istekleriyle bunaltmıştı.



        YENİLER TARAFTARIN ÖNÜNDE
        Avusturya'daki ilk etabı tamamlayan Galatasaray çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar bugün yeni sezon öncesinde ilk kez taraftarının karşısına çıkacak ve hazırlık maçında Kasımpaşa ile Nef Stadı'nda karşılaşacak. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maç saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray'ın yeni transferleri Seferovic, Sergio Oliveira ve Dubois de bu karşılaşmada forma giyecek.



        SAMATTA BAŞA BELA OLDU!
        Fenerbahçe'nin 2020 yılında Aston Villa'dan büyük umutlar ve toplam 6 milyon Euro maliyet ile transfer ettiği Mbwana Samatta baş ağrıtmaya devam ediyor. Belçika ekibi Antwerp ile kiralık sözleşmesinin bitiminin ardından takıma geri dönen Tanzanyalı yıldız elden çıkarılamıyor. Yönetim, Kızılyıldız'ın yüksek maliyet nedeniyle masadan kalkmasının ardından Samatta'ya yeni takım arıyor. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maaşını birçok takımın karşılamak istemediği, yönetimin de bu nedenle çok büyük bir sıkıntı yaşadığı ifade ediliyor.



        FENERBAHÇE'DEN CENK HAMLESİ!
        Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri... Fransa Ligi'nin güçlü takımlarından Lyon'da forma giyen genç yetenek geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. 21 yaşındaki stoperin transfer şatları Sarı-Kırmızılılar'a pahalıya geldi. Bunun üzerine Cenk Özkaçar Fenerbahçe'ye teklif edildi. Sarı-Lacivertliler genç stoperi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Genç futbolcunun, Lyon ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor. Cenk, 2020 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Altay'dan, Lyon'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Cenk, stoper bölgesi dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Kariyerinde 77 karşılaşmada forma giyen Cenk Özkaçar, 3 gol atma başarısı gösterdi. Geride kalan sezonda Leuven'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 34 maçta forma giydi, 2 de gol attı. Başarılı futbolcu, 1 kez de A Milli Takım forması giydi. Cenk Özkaçar'ın da Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.



            KANARYA'DA KİEV MESAİSİ
            Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Çarşamba günü Dinamo Kiev'i ağırlayacağı rövanş maçının hazırlıklarına dün devam etti. Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla son erdi. Tedavilerine devam edilen Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz antrenmanda yer almadı. Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi nedeniyle 1-2 hafta daha takımdan uzak kalacağı bildirildi.



            JONATAN İÇİN SICAK SAATLER
            Fenerbahçe sol bek transferi için de yoğun bir görüşme trafiğinin içinde... Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Santos forması giyen Jonatan için harekete geçmişti. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu transferi Dinamo Kiev maçına kadar bitirmek istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında ismi Sarı-Lacivertliler için gündeme gelen 24 yaşındaki sol bek için Santos'un 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği iddia edilmişti. Santos ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Jonatan, sol kanat ve ön liberoda da görev alabiliyor.



            DİNAMO KİEV MAÇI KAPALI GİŞE
            Fenerbahçe taraftarları, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösteriyor. Sezon öncesi satışa sunulan tüm kombine biletleri tüketen Sarı- lacivertli taraftarlar, Dinamo Kiev maçı öncesi sabah 11.00'de divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine satışa sunulan biletleri 2 dakika içerisinde tüketti. Karşılaşmaya dair kalan biletler, 24 Temmuz Pazar günü 11.00 itibarıyla Fenerbahçe kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine, 25 Temmuz pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.



                TİAGO ÇUKUR KİRALANACAK!
                Fenerbahçe kısa süre önce Watford'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrfor Tiago Çukur'u kiralama kararı aldı. Oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus'un da onayıyla Tiago Çukur'a gelen teklifleri değerlendirecek. Fenerbahçe, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan talipleri olan genç oyuncunun kiralık gideceği kulübe kısa süre içinde karar verecek.



                PORTEKİZ'DEN SEMEDO İDDİASI
                Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması an meselesiyken Serdar Aziz'de sakatlandıktan sonra mutlak stoper takviyesi yapacak olan Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz medyasından O Jogo'ya göre, Kanarya'nın Jorge Jesus'un eski öğrencisi Ruben Semedo ile ilgilendiği belirtildi. Bonservisi Olympiakos'ta bulunan 1,91'lik defans oyuncusu, geride kalan sezonu Porto'da geçirdi ve sadece 2 maçta forma giydi. Tecrübeli defans oyuncusu Portekiz Milli Takımı'nda da 3 kere forma giydi. Ruben Semedo'nun 5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor. Semedo, futbola Sporting Lizbon'un B Takımı'nda başladı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, daha sonra sırasıyla Reus, Setubal, Sporting Lizbon, Villarreal, Huesca, Rio Ave, Olympiakos ve Porto formalarını giydi. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 234 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 9 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.



                FIRTINA'DAN KÖTÜ PROVA!
                Trabzonspor'dan Avusturya'da tatsız prova... Bordo- Mavililer, Torino ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. İtalyan ekibinin gollerini 20 ve 22. dakikalarda Radonjic, 55'te Demba Seck kaydetti. Trabzonspor'da yeni transferlerden Eren Elmalı sakatlanarak yerini 30. dakikada Denswil'e bıraktı. Karadeniz ekibi Avusturya kampındaki son hazırlık maçında yarın Empoli ile karşılaşacak. Bordo-Mavililer 26 Temmuz'da Trabzon'a dönüp Süper Kupa finali hazırlıklarını tesislerinde sürdürücek.



                    TRABZONSPOR'DA 6 YOLCU
                    Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı... Son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio ile yollarını ayıran Bordo-Mavililer'de gözler 6 oyuncuya çevrildi. Golcü futbolculardan Fode Koita, Norveçli orta saha Trondsen, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Enis Destan ve Batuhan Kör için gelecek teklifler bekleniyor. Bu oyunculardan Abdulkadir Parmak'a Gaziantep FK talip olurken, diğer oyuncuların da kulüp arayışları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda kamp kadrosuna dahil edilmeyen bu oyuncularla yolların ayrılması ekonomik açıdan da bütçede yer açılabilmesi için önemli. Öte yandan Trabzonspor'un kadrosunda şu anda 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Karadeniz Fırtınası transfer yapmak için gözden çıkardığı yabancı futbolcuları bir an önce takımdan göndermek zorunda. Yönetim bu yüzden öncelikli olarak Koita ve Trondsen ile yolları ayırmayı planlıyor.



                    YENİ SEZONU ŞAMPİYON AÇIYOR
                    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 1. ve 2. hafta programı açıklandı. Sezonun ilk haftası 5 Ağustos cuma günü oynanacak maçlarla start alacak. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 5 Ağustos'ta deplasmanda İstanbulspor ile mücadele edecek. Maç saat 19.15'te başlayacak. Aynı gün 21.45'te ise Fenerbahçe ile Ümraniye karşılaşacak. 6 Ağustos saat 21.45'te Beşiktaş-Kayserispor, 7 Ağustos saat 21.45'te ise Antalya-G.Saray mücadele edecek. 2. hafta: 12 Ağustos saat 21.00 Trabzonspor-Hatayspor, 21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe, 14 Ağustos saat 21.45 Alanya-Beşiktaş, 15 Ağustos saat: 21.45 Galatasaray-Giresunspor.



                    OKBEN ULUBAY'IN YENİ ADRESİ BEŞİKTAŞ
                    Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray Nef'te oynayan Okben Ulubay'ı kadrosuna dahil etti. 26 yaşında ve 2,01 metre boyundaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Efes altyapısında yetişen Ulubay, kariyerinde Pertevniyal, Yeşilgiresun Belediyespor, Darüşşafaka, KK FMP Belgrad, Aliağa Petkimspor ve Galatasaray Nef'in formalarını giydi.



                        MELİH OKUTAN VE YAMEOGO BOLUSPOR'A İMZA ATTI
                        TFF 1. Lig ekibi Boluspor, orta saha oyuncusu Melih Okutan ile Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Serge Cedric Yameogo'yu transfer etti. Son olarak Yılport Samsunspor forması giyen Melih Okutan ve Yameogo ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. İki futbolcu da Boluspor'a imza attıkları için mutlu oldukların dile getirdiler.



                        OZAN KABAK HOFFENHEİM İLE 4 YILLIĞINA ANLAŞTI
                        Hoffenheim, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı. Milli yıldızın bonservisi konusunda Schalke ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza töreninde duygularını dile getiren Ozan Kabak, "Hoffenheim'e geldiğim için çok mutluyum. Almanya'nın, en heyecan verici ve özellikle genç oyuncuların başarıyla gelişimini sağlama konusunda ün salmış kulübüne geldim" dedi.



                        BEŞİKTAŞ KAYIPLARDA!
                        Beşiktaş İspanya kampındaki ilk hazırlık maçında Wolverhampton'a 3-0 kaybetmekten kurtulamadı. Maça hızlı başlayan Siyah-Beyazlılar, Ghezzal, Muleka ve Weghorst'tan oluşan hücum hattıyla önemli pozisyonlar bulsa da bunları değerlendiremedi. İngiliz ekibinin gollerini 15. dakikada Raul Jimenez, 29'da Podance ve 40'ta Neto kaydetti. Wolves maçı sonrasında Beşiktaş, 26 Temmuz Salı günü Deportivo ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20.00'de start alacak. Valerien Ismael yönetimindeki Kara Kartal, hazırlık maçlarının finalini ise İstanbul'da 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Sampdoria maçıyla yapacak.



                            RIDVAN YILMAZ KONTROLDE
                            Glasgow Rangers'la anlaşmaya varan Rıdvan Yılmaz dün Beşiktaş'ın İspanya kampından ayrılarak İskoçya'ya geçti. Genç yıldızın sağlık kontrolünden geçtiği ve bugün yeni takımı ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Rangers, Rıdvan'a karşılık Beşiktaş'a bonuslarla beraber 6.5 milyon Euro ödeyecek.



                            PHILIPPE KENY HAMLESİ
                            Forvet hattını Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jason Muleka ile güçlendiren Beşiktaş'tan bir hamle daha geldi. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla istediği Philippe Keny için resmen düğmeye bastı. Yönetim, 1. Lig kulübü Bandırmaspor'a 900 bin Euro'luk teklif sundu. Görüşmelerin şu anda çok olumlu ilerlediği ve önümüzdeki hafta içinde transferin bitebileceği belirtiliyor. Ismael geçtiğimiz günlerde Keny ile telefon görüşmesi yapmış ve 23 yaşındaki futbolcuya, "Seni takımımda görmek istiyorum" mesajını vermişti. Geçtiğimiz sezon 31 maçta 11 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Senegalli yıldız güçlü fiziği ve çalışkanlığı ile ön plana çıkıyor. Piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan Keny daha önce Fransa'da Chateauroux ve Tours formalarını giydi. Bandırmaspor ile 1 yıl söz sözleşmesi kalan genç yıldız 1.90 boyunda.



                            18 GOLE KATKI VERDİ
                            Geçtiğimiz sezon 1. Lig'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Philippe Keny 11 gol ve 7 asistle tam 18 gole direkt katkı yaptı.

                            İKİNCİ ETAPTA YOK!
                            Teknik direktör Okan Buruk takımdan gönderilecek isimleri yavaş yavaş belirlemeye başladı. Tecrübeli hocanın, performansından memnun kalmadığı Aytaç Kara'yı Avusturya'daki ikinci etabın kampına götürmeme kararı aldığı öğrenildi.

                            ANKARAGÜCÜ İLE ALANYA 3-3 BERABERE KALDI
                            Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile Alanyaspor arasındaki hazırlık maçı 3-3 bitti. A.Gücü'nün gollerini 17. dakikada Beridze, 61'de oyuna sonradan giren Atakan Çankaya, 70'de de Gboly Ariyibi kaydetti. Alanyaspor'un golleri ise 3. dakikada Oğuz Aydın, 27 ve 45'te Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

                            SYDNEY MCLAUGHLİN REKORLA ALTINA UZANDI
                            Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engellide mücadele eden ABD'li Sydney McLaughlin, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Kadınlar 400 metre engellide piste çıkan 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu McLaughlin, 50.68'lik süresiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, son 13 ayda dördüncü kez dünya rekorunu geliştirdi.

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                            Haberler Spor Mostafa Mohamed’in yerine forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray Kadewere gündemine aldı
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