Mostafa Mohamed’in yerine forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray Kadewere gündemine aldı

Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed'in Nantes'a kiralanmasının ardından forvet transferini gündemine almıştı. Birçok futbolcuyla ilgili çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine giren son isim Tino Kadewere oldu. Alınan bilgilere göre Leo Dubois'in transferi sırasında Galatasaray'la yakın ilişkiler kuran Lyon yönetimi, kadroda düşünmediği Zimbabweli forveti Sarı-Kırmızılılar'a önerdi. Yönetimin konuyu teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği ve tecrübeli hocanın vereceği raporun beklendiği öğrenildi. Kedewere 2020-21 sezonunun devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın o dönem yüksek maliyet nedeniyle kadrosuna katamadığı 26 yaşındaki forvet 12 milyon Euro'ya Lyon'a transfer olmuştu. Ancak Lyon'da beklentilerin çok uzağında kalan Kadewere tamamen gözden çıkarılmış durumda. Geçtiğimiz sezon 20 maçta 1 gollük performans sergileyebilen yıldız futbolcunun Lyon'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
ALMANYA'DAN AMİRİ İDDİASI
G.Saray için Almanya'dan transfer iddiası geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi kiralamak için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Genoa'da kiralık oynamıştı. Amiri, Afgan asıllı ve Alman vatandaşı.
İNGİLTERE'DEN GRILLITSCH MÜJDESİ
Avusturyalı yıldızın menajeri, Brighton'la anlaşma sağlayamadı ve masadan kalktı. Galatasaray'ın şimdi Grillitsch'e yeni bir teklif yapıp işi bitirmesi bekleniyor. Transferi adeta yılan hikayesine dönen Florian Grillitsch konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray prensip anlaşmasına vardığı Avusturyalı yıldızın menajerinin değişen talepleri sonrasında geri adım atmıştı. Bunun üzerine Premier Lig ekiplerinden Brighton, Grillitsch'le masaya oturmuştu. Ancak İngiliz basını, yıldız futbolcu ve Brighton arasında yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kaldığını duyurdu. Galatasaray'ın bu gelişme sonrasında Florian Grillitsch'in menajeri yeni bir teklif sunacağı ve artık transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Avusturyalı yıldızın menajerliğini yapan babası, daha önce İtalyan ekibi Fiorentina'yı da bitmek tükenmek bilmeyen istekleriyle bunaltmıştı.