Mostafa Mohamed’in yerine forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray Kadewere gündemine aldı





TRABZONSPOR'DA 6 YOLCU

Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı... Son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio ile yollarını ayıran Bordo-Mavililer'de gözler 6 oyuncuya çevrildi. Golcü futbolculardan Fode Koita, Norveçli orta saha Trondsen, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Enis Destan ve Batuhan Kör için gelecek teklifler bekleniyor. Bu oyunculardan Abdulkadir Parmak'a Gaziantep FK talip olurken, diğer oyuncuların da kulüp arayışları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda kamp kadrosuna dahil edilmeyen bu oyuncularla yolların ayrılması ekonomik açıdan da bütçede yer açılabilmesi için önemli. Öte yandan Trabzonspor'un kadrosunda şu anda 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Karadeniz Fırtınası transfer yapmak için gözden çıkardığı yabancı futbolcuları bir an önce takımdan göndermek zorunda. Yönetim bu yüzden öncelikli olarak Koita ve Trondsen ile yolları ayırmayı planlıyor.