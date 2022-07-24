Kartal’dan çifte atak! Beşiktaş Jovane Cabral ve Tayfur Bingöl yeni teklifler yaptı

Kartal'da transfer yeniden hareketlendi... Takımdaki geleceği adeta bilmeceye dönen Rıdvan Yılmaz'ı bonuslarla beraber 6.5 milyon Euro karşılığında Rangers'a satan Beşiktaş, sol kanadı takviye etmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, sol kanada iki takviye birden yapmak istediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar uzun süredir gündeminde yer alan Jovane Cabral ve Tayfur Bingöl için yeniden atağa kalktı. Yönetimin iki futbolcunun kulüpleri Sporting Lizbon ve Alanyaspor'a yeni teklif sunduğu öğrenildi. Tayfur ve Cabral konusunda önümüzdeki hafta içinde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Ancak olumsuz bir yanıt gelmesi halinde ise yine uzun süredir transfer listesinde yer alan Christian Fassnacht için düğmeye basılacağı belirtiliyor.