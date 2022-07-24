Galatasaray Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! GS Kasımpaşa maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Yeniler sahaya indi

En ciddi hazırlık sınavını bugün Nef Stadı'nda Kasımpaşa karşısında verecek olan Galatasaray, dünü tek idmanla geçirdi. Avusturya kampı sonrası iki gün izin yapan ve önceki akşam çalışmalara yeniden başlayan Cim Bom'da aynı gece yapılan çalışmaya yeni transferler Seferovic ve Dubois de katılmıştı. Bu ikilinin takıma katılmasıyla birlikte eksik isim kalmadı. Sarı Kırmızılılar, dünkü tek çalışmasını akşam saatlerinde yaptı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla antrenman sona erdi.

Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayan ve 26 Temmuz'da ikinci etap için yurt dışına çıkacak olan Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde: