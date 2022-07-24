Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.07.2022 19:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2022 19:08
    ABONE OL

    Galatasaray Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! GS Kasımpaşa maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bu akşam hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yeni transferler, Nef Stadı'nda ilk kez sahaya çıkacak. Heyecanlı maç için taraftarlar karşılaşmanın yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! GS Kasımpaşa maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Galatasaray Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! GS Kasımpaşa maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Hazırlık maçları devam ederken Galatasaray Kasımpaşa ile mücadele edecek. Maça az bir süre kala Canlı, şifresiz, HD, kaliteli, bedava izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. NEF Stadyumu'nda oynanacak maçın 11'leri az önce belli oldu. İşte Galatasaray Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! GS Kasımpaşa maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izle seçenekleri!

    GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Yeni sezon hazırlık maçları kapsamında iki Süper Lig takımı karşı karşıya geliyor!

    Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı, 24 Temmuz 2022 Pazar günü yani bugün oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak.

    GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLA!

    GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

    NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

        Yeniler sahaya indi

        En ciddi hazırlık sınavını bugün Nef Stadı'nda Kasımpaşa karşısında verecek olan Galatasaray, dünü tek idmanla geçirdi. Avusturya kampı sonrası iki gün izin yapan ve önceki akşam çalışmalara yeniden başlayan Cim Bom'da aynı gece yapılan çalışmaya yeni transferler Seferovic ve Dubois de katılmıştı. Bu ikilinin takıma katılmasıyla birlikte eksik isim kalmadı. Sarı Kırmızılılar, dünkü tek çalışmasını akşam saatlerinde yaptı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla antrenman sona erdi.

        Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayan ve 26 Temmuz'da ikinci etap için yurt dışına çıkacak olan Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

        9 Temmuz Cumartesi:

        20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

        13 Temmuz Çarşamba:

        20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

        16 Temmuz Cumartesi:

        20.00 Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

        19 Temmuz Salı:

        19.00 Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan Ayasofya paylaşımı
        Haberler Spor Galatasaray Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! GS Kasımpaşa maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
            SON DAKİKA