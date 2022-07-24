Hazırlık maçları devam ederken Galatasaray Kasımpaşa ile mücadele edecek. Maça az bir süre kala Canlı, şifresiz, HD, kaliteli, bedava izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. NEF Stadyumu'nda oynanacak maçın 11'leri az önce belli oldu. İşte Galatasaray Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! GS Kasımpaşa maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izle seçenekleri!
GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni sezon hazırlık maçları kapsamında iki Süper Lig takımı karşı karşıya geliyor!
Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı, 24 Temmuz 2022 Pazar günü yani bugün oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak.
GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.