Djaniny’de mutlu son! Şampiyon Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini iki yıl daha uzatmayı başardı

Bordo-Mavili taraftarlar transfer beklerken yönetimden önemli bir hamle geldi... Karadeniz Fırtınası bir süredir görüşme halinde olduğu Djaniny için mutlu sona ulaştı. Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Yeşil Burunlu yıldız ile 2 yıl daha anlaşma sağlandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kesinlikle takımda kalmasını istediği Djaniny Semedo'nun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Bordo-Mavililer, 31 yaşındaki golcü oyuncunun kontratını uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı. Geçen sezon 10 gol, 3 asistlik performansla şampiyonluğa önemli katkısı bulunan Djaniny Semedo, Abdullah Avcı'nın takımdaki vazgeçilmezlerinden. Geçtiğimiz sezon başında da teklifler olmasına rağmen Yeşil Burun Adalı yıldızı kadroda tutan ve "Senin gibi bir oyuncunun boşluğunu kolay kolay dolduramam" diyen Trabzonspor'un hocası, bu sene de Djaniny'nin kesinlikle takımda kalmasını istiyordu. Trabzonspor, Al Ahli ile sözleşmesi sona eren Djaniny'yi 2020 yılında bonservissiz olarak kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu 35 kez ülkesinin milli takım formasını terletti... Bu maçlarda ise 7 kez fileleri havalandırmayı başardı.