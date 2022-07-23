Trabzonspor dünyanın en iyi taç antrenörü Thomas Gronnemark ile anlaştı





WEGHORST: YOK BÖYLE TARAFTAR!

Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı yıldızı Weghorst, "Buraya gelmemdeki en büyük etken taraftar. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir taraftar yok" dedi. Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Weghorst, İspanya kampında özel açıklamalara imza attı. Tecrübeli golcü, "Beşiktaş'la ilgili araştırma yaptığımda taraftarın statta yarattığı gürültü ve baskıyla ilgili çok fazla şey gördüm. Desibel rekorlarını da gördüm. Buraya gelmemdeki en büyük etken taraftar. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir taraftar yok. Çok özeli bir duygu" diye konuştu. Weghorst, "Ghezzal'la çok iyi anlaştık. Aramızdaki o bağı hissettik. Ghezzal'la aramızdaki uyum şimdiden beni heyecanlandırıyor. Ghezzal, inanılmaz bir oyuncu. Çok iyi hissediyorum... Türkçe öğrenmek istiyorum. Gerçekten çok zor ama en azından konuşulan temel şeyleri anlamak istiyorum. Ligin ilk maçına yüzde 100 hazır olacağım. Bundan kimsenin endişesi olmasın" şeklinde konuştu.