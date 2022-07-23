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    Trabzonspor dünyanın en iyi taç antrenörü Thomas Gronnemark ile anlaştı

    Trabzonspor alanında dünyanın en iyisi olarak gösterilen taç antrenörü Thomas Gronnemark ile anlaştı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Şampiyon taçlandı!

    futbolun çok geliştiğini ve artık duran top antrenörü, taç antrenörü, geçiş oyunu ve savunma antrenörü gibi branşların futbolun gelişimine çok ciddi katkı yaptığını söylemişti. Bu doğrultuda bir taç antrenörü arayışına başladıklarını söyleyen Abdullah Avcı, alanında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Thomas Gronnemark da karar kıldı.



    DÜNYA REKORU ONDA
    Dünyanın en uzun taç atışı rekorunu da elinde bulunduran Gronnemark, Liverpool'da Kloop dahil olmak üzere birçok önemli kulüpte çalıştı. Avusturya kamp kadrosuna dahil olan Danimarkalı teknik adam, Abdullah Avcı ile uygulayacağı antrenman programı üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Gronnemark dün idmanda yer alırken oyuncularla iletişiminin üst seviyede olması dikkat çekti. Dünyanın ilk taç atışı koçu Thomas Gronnemark, 51.33 metrelik taç atışıyla rekorun sahibi...



    TRABZONSPOR TORINO ÖNÜNDE
    Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Torino ile karşılaşacak. Kitzbuhel kasabasındaki hazırlık maçında Abdullah Avcı'nın ideale yakın 11'ine görev vermesi bekleniyor. Trezeguet'in de bu maçta forma giyebileceği belirtildi. Maç saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.



        ORTA SAHADA BÜYÜK REKABET
        Karadeniz Fırtınası'nda Hamsik, Berat, Siopis ve Doğukan geçen sezon bu mevkide değişmeli görev alırken Doğucan'ın takıma katılmasıyla orta sahadaki rekabet iyice arttı. Abdullah Avcı'nın eli de hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde oldukça güçlenmiş oldu.



        WEGHORST: YOK BÖYLE TARAFTAR!
        Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı yıldızı Weghorst, "Buraya gelmemdeki en büyük etken taraftar. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir taraftar yok" dedi. Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Weghorst, İspanya kampında özel açıklamalara imza attı. Tecrübeli golcü, "Beşiktaş'la ilgili araştırma yaptığımda taraftarın statta yarattığı gürültü ve baskıyla ilgili çok fazla şey gördüm. Desibel rekorlarını da gördüm. Buraya gelmemdeki en büyük etken taraftar. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir taraftar yok. Çok özeli bir duygu" diye konuştu. Weghorst, "Ghezzal'la çok iyi anlaştık. Aramızdaki o bağı hissettik. Ghezzal'la aramızdaki uyum şimdiden beni heyecanlandırıyor. Ghezzal, inanılmaz bir oyuncu. Çok iyi hissediyorum... Türkçe öğrenmek istiyorum. Gerçekten çok zor ama en azından konuşulan temel şeyleri anlamak istiyorum. Ligin ilk maçına yüzde 100 hazır olacağım. Bundan kimsenin endişesi olmasın" şeklinde konuştu.



        BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ WOLVES
        Valerien Ismael yönetiminde Avusturya kampını tamamlayan ve sırasıyla Werder Bremen, Viktoria Plzen ve Mainz ile ilk kamp döneminde mücadele eden Beşiktaş, İspanya kampında ilk olarak bugün 20.00'de Premier Lig'in güçlü takımlarından Wolverhampton ile karşılaşacak. Beşiktaş-Wolverhampton hazırlık maçı bugün saat 20.00'de DSmart'tan yayınlanacak.



            GALATASARAY'A ADA MÜJDESİ
            Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'nın Milli Emlak'ta bulunan parsellerinin tapularını aldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, 30 yıllık üst kullanım hakkına yönelik tapuların alınması için Beşiktaş Tapu Müdürlüğü'nde gerekli imzaları attı. Dursun Özbek, GSTV'ye yaptığı açıklamada Galatasaray için önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "Adada bizim tapulu arsamızın yanında 2 tane de Milli Emlak'a ait bölüm var. Yaptığımız müracaatlar sonucunda Milli Emlak'a ait bölümlerin 30 yıllık üst kullanım hakkını Galatasaray'a aldık. Bundan sonra Galatasaray buradaki imar çalışmalarına devam edecek. Düzenlemelere devam edeceğiz. Galatasaraylıların içi rahat olsun. Orası artık Galatasaray Adası. Bundan sonra da üyererimize sosyal tesis olarak hizmet verecek. Galatasaray Adası'nı Galatasaray'a kazandıran kişilere çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir üyelerimiz adamızdan faydalanamıyorlardı. Geçmiş yönetimlerin de büyük katkısı oldu" diye konuştu.



            OZAN KABAK HOFFENHEIM YOLCUSU
            Bonservisi Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak'ın adı geçtiğimiz günlerde eski kulübü Galatasaray ile anılmıştı. Ancak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmayan milli futbolcu tercihini yaptı. Alman basınına göre Ozan Kabak, Bundesliga ekibi Hoffenheim ile her konuda anlaşmaya vardı. Hoffenheim'in bu transfer için Schalke'ye 7 milyon Euro ödeyeceği, genç savunmacıyla da 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirlendi.



            CİMBOM'A YENİ SPONSOR
            Galatasaray kulübünden yapılan açıklamaya göre, Tunç Holding'le yeni bir sponsorluk anlaşması yapıldı. Açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı kol sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşmasının imza töreni, 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir" denildi.



                JOAO PEDRO: ÇOK HEYECANLIYIM
                Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, "Formalarımızda taraftarlarımızın fotoğraflarının olacağını öğrendim. Bu beni çok heyecanlandırdı, bütün fotoğraflara bakacağım" ifadelerini kullandı.



                F.BAHÇE'DE SERDAR AZİZ ŞOKU!
                Fenerbahçe'ye yeni sezon öncesi büyük şok... Sarı-Lacivertliler'in savunmasındaki etkili isimlerden Serdar Aziz, Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derecede yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



                KIZILYILDIZ SAMATTA'DAN VAZGEÇTİ
                Kızılyıldız, geçtiğimiz günlerde yaptığı girişimde Samatta'nın 2.2 milyon Euro'luk maaşının büyük bölümünü ödeyip oyuncuyu kiralamak istedi. Fenerbahçe bu teklife ek olarak kiralama bedeli istedi. Yapılan görüşmelerin ardından Sırp kulübü, transfer maliyeti sebebiyle Mbwana Samatta transferi için görüşmeleri durdurdu.



                    HAMACHE'DE SICAK SAATLER
                    Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Yanis Hamache sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler'in Boavista formasını giyen Cezayirli yıldız için teklif yapma kararı aldığı belirtildi. Portekiz basınına göre Fenerbahçe yönetimi, 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Hamache için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Portekiz Ligi'nde 50 maça çıkan genç yıldız 6 gol atıp 8 asist yaptı.



                    BEŞİKTAŞ ABD'Lİ YILDIZ COLEMAN'I TRANSFER ETTİ
                    Beşiktaş, ABD'li oyun kurucu Matt Coleman'ı kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak NBA Gelişim Ligi ekiplerinden Stockton Kings'te forma giyen 24 yaşında ve 1,88 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Stockton Kings'te 48 karşılaşmada görev alan yıldız oyuncu 13,1 sayı ortalamalarıyla oynadı.



                    DARİO COSTA İZLEYİCİLERE KEYİFLİ ANLAR YAŞATACAK
                    Red Bull Uçuş Günü'ne dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa konuk olacak. Gösteri uçuşu yapacak Costa, seyircilere keyifli anlar yaşatacak. 3 yıl aradan sonra, İstanbul'u 5. kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleşecek.



                        ADRİEN MOERMAN'IN YENİ EVİ MONACO
                        Fransa'nın Monaco Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten ayrılan Adrien Moerman'ı kadrosuna kattı. 33 yaşındaki Fransız uzun forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Anadolu Efes'te 4 sezon forma giyen Moerman, ikişer THY Avrupa Ligi, ING Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

                        HABER İÇERİDEN SIZDIRILDI
                        Cimbom Grillitsch transferinde önemli sorunlar yaşıyor. Erden Timur, "Haberi yazanlara değil haberin içeriden sızdırılmasına üzüldüm. Transfer bitmek üzereyken zora girdi" dedi.

                        F.BAHÇE BEKO, DAVİS'İ KADROSUNA KATTI
                        F.Bahçe Beko, ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce G.Saray'ın yanı sıra Zalgiris ve Barcelona forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oyuncumuzun Sarı-Lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

                        200 METREDE ZAFER ABD'Lİ LYLES'IN OLDU
                        Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede zafer Noah Lyles'ın oldu... Başarılı sporcu, 19.31 saniyeyle altın madalyaya ulaştı. Lyles, Jamaikalı sporcular Usain Bolt (19.19) ve Yohan Blake'in (19.26) ardından 200 metrede tarihin en iyi 3. derecesine imza attı. Kenneth Bednarek gümüş, Erriyon Knighton ise bronz madalya aldı.

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                        Haberler Spor Trabzonspor dünyanın en iyi taç antrenörü Thomas Gronnemark ile anlaştı
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