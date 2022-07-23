Trabzonspor dünyanın en iyi taç antrenörü Thomas Gronnemark ile anlaştı

futbolun çok geliştiğini ve artık duran top antrenörü, taç antrenörü, geçiş oyunu ve savunma antrenörü gibi branşların futbolun gelişimine çok ciddi katkı yaptığını söylemişti. Bu doğrultuda bir taç antrenörü arayışına başladıklarını söyleyen Abdullah Avcı, alanında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Thomas Gronnemark da karar kıldı.
DÜNYA REKORU ONDA
Dünyanın en uzun taç atışı rekorunu da elinde bulunduran Gronnemark, Liverpool'da Kloop dahil olmak üzere birçok önemli kulüpte çalıştı. Avusturya kamp kadrosuna dahil olan Danimarkalı teknik adam, Abdullah Avcı ile uygulayacağı antrenman programı üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Gronnemark dün idmanda yer alırken oyuncularla iletişiminin üst seviyede olması dikkat çekti. Dünyanın ilk taç atışı koçu Thomas Gronnemark, 51.33 metrelik taç atışıyla rekorun sahibi...
TRABZONSPOR TORINO ÖNÜNDE
Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Torino ile karşılaşacak. Kitzbuhel kasabasındaki hazırlık maçında Abdullah Avcı'nın ideale yakın 11'ine görev vermesi bekleniyor. Trezeguet'in de bu maçta forma giyebileceği belirtildi. Maç saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.