Galatasaray piyasa değeri 30 milyon Euro olan 3 yıldızı çok düşük maliyetle bitirdi





OPSİYONU DA SUDAN UCUZ!

Toplam değerleri 30 milyon Euro olan Seferovic, Dubois ve Oliveira için kasadan çıkan bonservis-kiralama bedeli sadece 6.5 milyon Euro oldu. Sarı-Kırmızılılar piyasa değeri 12 milyon Euro olan Sergio Oliveira'yı 3 milyon Euro'ya, değeri 10 milyon Euro olan Leo Dubois'i ise 2.5 milyon Euro'ya transfer etti. Yönetim 8 milyon Euro'luk Seferovic'i ise 1 milyon Euro'ya kiraladı. Cimbom piyasa değeri 12 milyon Euro olan Sergio Oliveira'yı Porto'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Değeri 10 milyon Euro olan Leo Dubois ise 2.5 milyon Euro'ya Lyon'dan transfer edildi.