Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray piyasa değeri 30 milyon Euro olan 3 yıldızı çok düşük maliyetle bitirdi

    Sarı-Kırmızılılar değeri 12 milyon Euro olan Oliveira’yı 3 milyon Euro’ya, 10 milyon Euro’luk Dubois’i ise 2.5 milyon Euro’ya aldı. Yönetim 8 milyon Euro’luk Seferovic’i ise 1 milyon Euro’ya kiraladı...

    6.5 milyon Euro’luk müthiş operasyon

    Cimbom transferde ağır ancak emin adımlar atıyor... Şu ana kadar kadrosuna 3 yabancı futbolcu katan Sarı-Kırmızılılar; Haris Seferovic, Leo Dubois ve Sergio Oliviera'nın transferlerini bitirdi. Yönetim çok önemli kariyerleri olan 3 yıldızı oldukça düşük maliyetlerle bitirdi.



    OPSİYONU DA SUDAN UCUZ!
    Toplam değerleri 30 milyon Euro olan Seferovic, Dubois ve Oliveira için kasadan çıkan bonservis-kiralama bedeli sadece 6.5 milyon Euro oldu. Sarı-Kırmızılılar piyasa değeri 12 milyon Euro olan Sergio Oliveira'yı 3 milyon Euro'ya, değeri 10 milyon Euro olan Leo Dubois'i ise 2.5 milyon Euro'ya transfer etti. Yönetim 8 milyon Euro'luk Seferovic'i ise 1 milyon Euro'ya kiraladı. Cimbom piyasa değeri 12 milyon Euro olan Sergio Oliveira'yı Porto'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Değeri 10 milyon Euro olan Leo Dubois ise 2.5 milyon Euro'ya Lyon'dan transfer edildi.



    TECRÜBE FAKTÖRÜ ÖN PLANDA
    Galatasaray 8 milyon Euro'luk değeri bulunan Haris Seferovic'i ise 1 milyon Euro'ya kiraladı. İsviçreli yıldızın ayrıca sadece 2.5 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu da alındı. Geçtiğimiz sezon lider futbolcu eksikliği çeken Sarı-Kırmızılılar'ın transfer ettiği 3 ismin de çok tecrübeli olması ve takım kaptanlığı yapması da dikkatleri çekiyor.
        Çekirge’ye prestij katacak proje!
        Haberler Spor Galatasaray piyasa değeri 30 milyon Euro olan 3 yıldızı çok düşük maliyetle bitirdi
            SON DAKİKA