Milli yıldız Çağlar Söyüncü Times’a konuştu: 5 vakit namaz kılar, orucumu tutarım

Leicester City'de aile ortamı içinde olduğunu ve her zaman önceliğinin Leicester City olduğunu belirten Çağlar, "Ben bir Leicester City oyuncusuyum ve yüzde 100'ümü veriyorum. Önceliğim her zaman burası çünkü buraya gelerek kariyerim için neler yaptığımı asla unutamam. Burada kendimi çok geliştirdiğime inanıyorum. Leicester City benim için bir aile gibi." dedi.