Milli yıldız Çağlar Söyüncü Times’a konuştu: 5 vakit namaz kılar, orucumu tutarım

İngiltere Premier Lig'e transfer olduğu günden beri adından sıkça söz ettiren milli futbolcu Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla alkış alıyor.
Leicester City'nin başarılı savunma oyuncusu Söyüncü, Times'a röportaj verdi.
Milli futbolcumuz Türkiye'de her takım taraftarının kendisine destek vermesi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de çok seviliyorum, beni çok destekliyorlar. Altınordu'dan değil de Beşiktaş'ta oynayarak gelseydim, beni sadece Beşiktaşlılar severdi. Ama 2. Lig takımından geldiğim için beni herkes seviyor." sözlerini kullandı.
"GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILARIM"
Çağlar Söyüncü Ramazan ayında orucunu tuttuğunu belirterek günde 5 vakit namaz kılmaya çalıştığını da açıklayarak "Günde beş vakit namaz kılmaya çalışıyorum. Ramazan'da ilk günler oruç tutarken biraz zor geçiyor ama Allah yardımcınız oluyor ve güç veriyor. Çocukluğumdan beri oruç tutuyorum, hayatımın bir parçası." diye konuştu.