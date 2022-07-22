Son hedef Thiago Mendes

Fransa'nın en önemli kulüplerinden biri olan Lyon'dan Leo Dubois'i transfer eden Galatasaray'da gözler 6 numara transferine çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılı yönetimin Lyon formasını giyen bir başka yıldızla daha temas halinde olduğu belirtiliyor.

TAKIMIN ÖNEMLI PARÇASI

TAKVİM'IN aldığı bilgilere göre bu isim Thiago Mendes. Galatasaray yönetiminin bir süredir Brezilyalı ön liberonun transferi için çalışmalarda bulunduğu öğrenildi. Lyon'un 2019 yılında Lille'den 22 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mendes takımın önemli parçalarından birisi. Lyon haziran ayında yıldız futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı. Bu nedenle Fransız kulübünün Mendes'i bırakmak istemediği gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki futbolcu 2564 dakika sahada kalırken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Lille formasıyla 71 maçta 4 gol atıp 8 asist yapan Thiago Mendes, 2019 yılından bu yana Lyon için ter döküyor.

108 MAÇTA 8 ASIST YAPTI

LYON'DA 108 resmi maçta oynayan Sambacı, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Galatasaray yönetiminin hem Fransız kulübü hem de Thiago Mendes ile pazarlıkları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacak.



SOLBAKKEN'İ NAPOLi KAPTI

GALATASARAY uzun süredir transfer etmek istediği Ola Solbakken'i elinden kaçırdı. Serie A ekibi Napoli, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere genç yıldızla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Napoli, Solbakken'in sözleşmesi bu yılın sonunda biteceği için kulübüne herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek. Yıldız futbolcunun yılda 1 milyon Euro garanti ücret alacağı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon 10 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Ola Solbakken geçtiğimiz günlerde omzundan sakatlık geçirmişti. Ancak Norveçli futbolcunun durumunun çok ciddi olmadığı açıklanmıştı.



2015'TE AVRUPA'YA AÇILDI

GOIAS altyapısında yetişen Mendes 2015'te Sao Paulo'ya transfer oldu. Burada çok başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı yıldız 2017'de 9 milyon Euro karşılığında Lille'e giderek Avrupa mecarasına başladı.