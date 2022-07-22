Giorgi Khabuliani’den A.Demir’e resmi imza

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer etti. Gürcistan asıllı Giorgi Khabuliani transferini sosyal medya hesabından duyuran mavi-lacivertliler, forvet ve forvet arkası oynayan futbolcu ile 3 yıllık anlaşma yaptı. Geçtiğimiz sezon ülkesinin FC Telavi takımında oynadığı 15 maçta 2 gol atan Giorgi 18 yaşında.



ÇAYKUR RİZESPOR'DA DJOKOVİC GÖNDERİLDİ

1. LIG ekiplerinden Çaykur Rize

spor, Damjan Djokovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yeşil-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel oyuncuları Damjan Djokovic ile sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Djokovic'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



A.GÜCÜ SAMSUN'DAN NURULLAH'I KİRALADI

1. LIG temsilcisi Yılport Samsunspor, kaleci Nurullah Aslan'ı Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'ne kiraladı. Kırmızı- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, Ankaragücü kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.