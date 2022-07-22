Plea ile bir kez daha!

SEZONUN ilk resmi sınavında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe sergilediği futbolla taraftarlarının beğenisini kazandı. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu Jorge Jesus karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında futbolcularını övdü ancak "Hücumda kalitemiz eksikti" ifadesini kullandı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi yaşanan bu sıkıntıya çözüm bulmak için yeniden kolları sıvadı. Cagliari'den Joao Pedro'yu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'in forvet hattını bir kaliteli isimle daha takviye etme kararı aldığı öğrenildi. Yönetimin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Alassane Plea için girişimlere hız verdiği belirlendi. Fenerbahçe yönetimi yaklaşık 10 gün önce Fransız yıldızın transferi için görüşmelere başlamıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler hem Mönchengladbach kulübü hem de Plea'nın yüksek istekleri nedeniyle geri adım atmıştı. Yönetimin birkez daha pazarlık masasına oturacağı ve bu kez işi bitirmek için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.