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    • Spor
    • 22.07.2022 00:33
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    • 22.07.2022 00:36
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    Galatasaray ayrılığı duyurdu! Mostafa Mohamed Nantes'a kiralandı

    Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mostafa Mohamed'in yeni adresi belli oldu. Mısırlı futbolcu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a resmen transfer oldu. Galatasaray ayrılığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirirken, anlaşmanın detayları da aktarıldı. Peki Galatasaray ile Nantes nasıl bir anlaşma yaptı? Cevabı haberimizde...

    Mostafa Mohamed resmen Nantes’ta

    Transfer harekatına devam eden ve son olarak Haris Seferovic ile Leo Dubois'i kadrosuna katan Galatasaray'da ayrılıklar da devam ediyor.

    Mbaye Diagne'yi Fatih Karagümrük'e gönderen sarı kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in de Nantes'a kiralandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

    SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR
    Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir." ifadelerine yer verildi.

        BEKLENENİ VEREMEDİ

        Mısırlı futbolcu, 2021/22 sezonunun başında Zamalek'ten kiralanmıştı. Kiralık anlaşma sonrasında Galatasaray'a kalıcı olarak transfer edilen yıldız golcü, sarı kırmızılılarda bekleneni verememişti.

        Mohamed, geride bıraktığımız sezonda parçalı forma ile Süper Lig'de çıktığı 27 karşılaşmada 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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