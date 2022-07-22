Kim Napoli’ye imza atıyor

İtalyan devi Napoli ile Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde yer alan 20 milyon Euro'luk çıkış maddesi konusunda anlaşmaya vardı. Daha önce Fransız ekibi Rennes ile görüşen Güney Koreli stoper anlaşma sağlayamamıştı. Napoli alternatifine daha sıcak bakan Kim Min-Jae'nin sözleşme detayları da ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun bu hafta Napoli'ye giderek sözleşme imzalaması bekleniyor. Napoli, Kim Min-Jae ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak Güney Koreli stoperin, 2. yıldan itibaren serbest kalma bedeli 42 milyon Euro olarak belirlendi. Napoli yönetimi Kim Min-Jae'nin 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini Fenerbahçe'ye 2 eşit taksitle ödeyecek. 14 milyon Euro piyasa değeri olan Güney Koreli stoper, geçtiğimiz yıl Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Kore basınına konuşan Kim Min Jae'nin menajeri: "Napoli ile anlaşmaya vardık. Bir aksilik olmazsa bu hafta Napoli'ye gidip sözleşme imzalayacağız" ifadelerini kullandı.