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    Fırtına’dan Muric sürprizi

    Trabzonspor geçtiğimiz sezon Adana Demirspor’da kiralık olarak forma giyen Kosovalı kalecinin peşinde...

    Fırtına’dan Muric sürprizi

    Erce Kardeşler ve Arda Akbulut ile yollarını ayıran Trabzonspor'da kaleci arayışları sürüyor. Oynanan iki hazırlık maçında iyi bir görüntü ortaya koyan Muhammet Taha Tepe'nin bu performansına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı, bir kaleci takviyesi daha yapmak istediklerini dile getirmişti. Bu bölgeye daha önce Türk kaleci bakan Karadeniz Fırtınası yabancı kontenjanı içerisinde yer alan 1998 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu hakkını kaleciden yana kullanmayı düşünüyor. Bordo-Mavili ekibin scout ekibi tarafından oluşturulan kaleci listesinde geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyen Arijanet Muric'in de yer aldığı ancak toplam 5 farklı oyuncunun bulunduğu belirtildi. Bu arada Adana Demirspor'da Muric'i tekrar kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. 23 yaşındaki kalecinin kulübü Manchester City ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



    İKİ HAZIRLIK MAÇI A SPOR'DA
    Avusturya'da yeni sezon öncesi ikinci hazırlık kampına başlayan Trabzonspor, burada tüm eksiklerini giderip sezona hazır bir şekilde girmek istiyor. İlk hedefi 30 Temmuz'da Süper Kupa finalinde karşılaşacağı Sivasspor'u yenip sezona kupa kaldırarak girmek olan Bordo-Mavililer, Avusturya'da oynayacağı iki hazırlık maçında kupa finalinin provasını yapacak. Fırtına, 23 Temmuz saat 19.00'da Torino ve 25 Temmuz saat 19.00'da Empoli ile karşılaşacak. İki maç da A Spor'dan yayınlanacak.

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