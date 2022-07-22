Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst'tan olay yaratan açıklamalar

Oyundaki özelliklerinden de bahseden Weghorst, "Önde baskı ve topu kaptırınca hemen baskı, bu özelliklerim var. Baskıyı başlatacak isim olacağım, arkadaki isimlerin de bana destek olacaklarını biliyorum. Tabii ki ben bir forvetim, benden en büyük beklenti gol. Yapmam gereken en önemli şey tabii ki gol atmak." cümlelerini kurdu.