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    • Spor
    • 22.07.2022 16:39
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    • 22.07.2022 16:50
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    Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst'tan olay yaratan açıklamalar

    Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst, takımının İspanya kampında açıklamalarda bulundu. Takımın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal ile büyük bir uyum yakaladıklarını belirten Hollandalı golcü, Beşiktaş'a gelme sürecini de anlattı. İşte Wout Weghorst'un açıklamalarından öne çıkanlar...

    Weghorst’tan olay Ghezzal sözleri

    Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst, takımının İspanya kampında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

    Takımda geçirdiği süreyi değerlendiren Weghorst, "Her şey güzel gidiyor. Çok iyi hazırlanıyoruz sezona iyi başlamak için, takım arkadaşlarımı tanıyorum. Hava sıcak biraz yüzden antrenmanlarımızı biraz geç yapıyoruz ama her şey güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

    "BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ÇEKİCİ GELDİ"
    Siyah beyazlılara transfer sürecinden de bahseden Hollandalı golcü, "Burnley'de küme düştükten sonra Beşiktaş bana ilgisini gösterdi. Türkiye ile hiç iletişimim olmamıştı ama Beşiktaş'ın teklifi ilgi çekici geldi. Hoca ve Ceyhun beyle konuştuktan sonra süreç adım adım ilerledi. Taraftarın inanılmaz etkisi oldu." diye konuştu.

        TARAFTAR ETKİLİ OLDU"
        Beşiktaş'a transfer olma konusunda çok fazla düşünmediğini belirten yıldız futbolcu, "Beşiktaş'a gelme konusunda çok kişiyle görüşmedim. Taraftarın sevgisini gördükten sonra kararımı vermiştim. Gördüğüm sevgi beni buraya gelmeye ikna etti." dedi.

        "SİSTEMİ İYİ UYGULAMALIYIZ"
        Valerien Ismael'in iki forvetli bir oyun sistemine takımı adapte etmeye çalıştığını belirten Weghorst, "Takımın hangi sistemi uygulayacağı en önemlisi. Biz şu an iki 9'lu sistemli oynuyoruz, ona çalışıyoruz. Bu sistem değişebilir ama biz hocanın verdiği sistemi çok iyi uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

        GHEZZAL İLE ARASI İYİ
        Weghorst, "Rachid ile çok iyi anlaştık, bunu da çok fazla dile getirmek istemiyorum baskı yaratmamak için ama şimdiden aramızda bir bağ var. Rachid Ghezzal ile oynamak beni heyecanlandırıyor." diyerek Ghezzal ile çok iyi anlaştıklarını belirtti.

            Oyundaki özelliklerinden de bahseden Weghorst, "Önde baskı ve topu kaptırınca hemen baskı, bu özelliklerim var. Baskıyı başlatacak isim olacağım, arkadaki isimlerin de bana destek olacaklarını biliyorum. Tabii ki ben bir forvetim, benden en büyük beklenti gol. Yapmam gereken en önemli şey tabii ki gol atmak." cümlelerini kurdu.

            HAKKINDAKİ TÜM HABERLERİ TOPLUYOR

            Bugüne kadar hakkında çıkan tüm haberleri topladığını belirten Weghorst, "Amatörlükten bu yana benimle çıkan haberleri topluyorum, şu ana kadar 4 cilt olmuştur. Kariyerim bittiğinde baktığımda bana çok özel hissettireceğini biliyorum." dedi.

            Süper Lig'de gol kralı olmak istediğini belirten Weghorst, "Her şeyimi vereceğim. Savaşacağım, tutkulu oynayacağım. Şampiyonluk kazanmak istiyorum, tabii ki Türkiye Kupası da var. Çok gol atmak, gol kralı olmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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