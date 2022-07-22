Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst'tan olay yaratan açıklamalar

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst, takımının İspanya kampında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Takımda geçirdiği süreyi değerlendiren Weghorst, "Her şey güzel gidiyor. Çok iyi hazırlanıyoruz sezona iyi başlamak için, takım arkadaşlarımı tanıyorum. Hava sıcak biraz yüzden antrenmanlarımızı biraz geç yapıyoruz ama her şey güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ÇEKİCİ GELDİ"
Siyah beyazlılara transfer sürecinden de bahseden Hollandalı golcü, "Burnley'de küme düştükten sonra Beşiktaş bana ilgisini gösterdi. Türkiye ile hiç iletişimim olmamıştı ama Beşiktaş'ın teklifi ilgi çekici geldi. Hoca ve Ceyhun beyle konuştuktan sonra süreç adım adım ilerledi. Taraftarın inanılmaz etkisi oldu." diye konuştu.