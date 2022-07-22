Fenerbahçe Serdar Aziz'in sakatlandığını duyurdu

RÖVANŞ MAÇINI KAÇIRACAK

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ne kadar süre sahadan uzak kalacağı belirtilmese de, futbolcunun Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile yapacağı karşılaşmayı kaçırması bekleniyor.