Fenerbahçe Serdar Aziz'in sakatlandığını duyurdu

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasında sakatlanan ve oyunu bırakmak zorunda kalan Serdar Aziz hakkında bir açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
RÖVANŞ MAÇINI KAÇIRACAK
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ne kadar süre sahadan uzak kalacağı belirtilmese de, futbolcunun Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile yapacağı karşılaşmayı kaçırması bekleniyor.