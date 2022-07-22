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    • Spor
    • 22.07.2022 15:23
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    • 22.07.2022 15:47
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    Fenerbahçe Serdar Aziz'in sakatlandığını duyurdu

    Dinamo Kiev karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı. Oyuncunun sol uyluk kasık bölgesinde üçüncü derecede yırtık meydana geldiğini açıkladı.. İşte detaylar...

    Fenerbahçe’den sakatlık açıklaması

    Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasında sakatlanan ve oyunu bırakmak zorunda kalan Serdar Aziz hakkında bir açıklama yaptı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    RÖVANŞ MAÇINI KAÇIRACAK
    Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ne kadar süre sahadan uzak kalacağı belirtilmese de, futbolcunun Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile yapacağı karşılaşmayı kaçırması bekleniyor.

        61 GÜNÜ SAKATLIKLA GEÇTİ
        Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon sakatlık sebebiyle 61 gün boyunca takımdan ayrı kalmıştı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe Serdar Aziz'in sakatlandığını duyurdu
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