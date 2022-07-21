Yabancı var hakemi geliyor!

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "VAR kayıtlarını açıklamamız legal değil ancak 1 yıl boyunca VAR kayıtlarını stoklayacağız ve gerekli durumda incelenmesini sağlayacağız. VAR odasını teknik direktörlerin, yöneticilerin ve basın mensuplarının ziyaretine açacağız. Yabancı hakemi, sadece VAR hakemliğinde ihtiyaç olursa getirme kararı aldık. Ek olarak, UEFA'ya üye ülkeler arasında hakem değişimi programı olursa bu olacak. Hakemlerimizin performanslarının ölçümüyle ilgili birkaç üniversite ile görüşüyoruz. 3-5 haftada bir isimlerini vermeden paylaşacağız." diye konuştu.