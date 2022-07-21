Vurduğunuz gol olsun!

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçı Portekizli Gustavo Fernandes Correia yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak. Kupadaki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise İsrail'in Maccabi Netanya takımını konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak maçta Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Irakli Kvirikashvili düdük çalacak. Maç, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Rövanşlar 28 Temmuz'da.