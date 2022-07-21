Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Vurduğunuz gol olsun!

    Vurduğunuz gol olsun!

    Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçı Portekizli Gustavo Fernandes Correia yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak. Kupadaki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise İsrail'in Maccabi Netanya takımını konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak maçta Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Irakli Kvirikashvili düdük çalacak. Maç, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Rövanşlar 28 Temmuz'da.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gökdere yeşile bezeniyor
    Haberler Spor Vurduğunuz gol olsun!
        SON DAKİKA