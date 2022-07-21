Schalke tamam sıra Harit’te

CİMBOM uzun süredir yapmayı planladığı 10 numara transferinde adım adım hedefe yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk'un listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit'te yaşanan yüksek maliyet nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

4 MILYON EURO

ALTERNATIF isimlerle görüşmeye başlayan Sarı-Kırmızılılar'da flaş bir gelişme yaşandı. Harit'in bonservisini elinde bulunduran Schalke'nin beklenen indirimi yaptığı ve tarafların 4 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.

İNDİRİM İSTENİYOR

BU gelişme sonrasında Galatasaray yönetimi Faslı futbolcunun menajeriyle pazarlıklara yeniden başladı. Harit son yapılan görüşmede 4.2 milyon Euro maaş talebinde bulunmuş, Sarı- Kırmızılılar ise verebilecekleri maksimum rakamım 3 milyon Euro olduğunu iletmişti. Yönetim eğer maaş konusunda da istenen düzeye gelinirse bu transferi bitirecek.

LIGE YETIŞECEK!

Hafta sonuna kadar yıldız futbolcunun menajeriyle son bir görüşme yapılacağı ve transferin artık olumluolumsuz sonuçlanacağı öğrenildi. Galatasaray 10 numara transferini mutlaka Süper Lig'e yetiştirmek istiyor. Eğer Harit defteri tamamen kapanırsa Evander Ferreira ve Gustavo Scarpa konusunda girişimlere hız verilecek.