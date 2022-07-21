Rangers’tan Rıdvan’a kanca

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Eıntracht Frankfurt'a transferi son anda yatan Rıdvan Yılmaz için Ada'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Rangers, Beşiktaş ile sözleşmesinin son senesine giren Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz Daily Mail gazetesine göre, İskoç ekibi gözüne Rıdvan'ı da kestirdi. Haberde 21 yaşındaki Rıdvan'ın kariyerinden bahsedilirken, Rangers'ın transferi 4 milyon Sterlin'e bitireceği belirtildi. Sol bek Calvin Bassey'in 20 milyon Sterlin'e Ajax'a transfer olması beklendiği için bu bölgeye takviye yapmak isteyen Rangers'ın Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesinin gelecek yıl bitmesi nedeniyle elinin kuvvetli olduğu ifade edildi. Yurt dışı kampına gitmeden önce Frankfurt ile Beşiktaş'ın anlaşmasını bekleyen genç oyuncu, ödeme konusunda iki kulübün anlaşamaması nedeniyle Siyah-Beyazlılarda kalmıştı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği bilinen Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'ın sezonun başlamasına iki hafta kala Rangers'ın 4 milyon Sterlin'lik teklifine ne yanıt vereceği merak konusu.