NICE düğmeye basıyor!

Ersin Destanoğlu yurt dışında çok sayıda kulübün transfer gündemine girmiş durumda. Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Nice, bir süredir Yann Sommer ile görüşüyordu. M'Gladbach'ta forma giyen İsviçreli kalecinin transferi için büyük uğraş veren Nice'in başarıya ulaşamadığı belirtiliyor. Tarafların parasal konularda anlaşma sağlayamadığı ve Nice'in bu gelişme sonrası farklı arayışlara başladığı ifade ediliyor. Fransız ekibinin artık listesindeki ilk ismin Ersin Destanoğlu olduğu da gelen bilgiler arasında. Nice'in kısa süre içinde Beşiktaş'la görüşmelere başlayacağı ve 4-5 milyon Euro civarında bir teklif yapacağı konuşuluyor. Siyah-Beyazlı yönetim hem başarılı performansı hem de kadrodaki yerli sıkıntısı nedeniyle Ersin'i satmaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Ancak milli kalecinin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği de bilinen bir gerçek.