Genoa, Beşiktaş'tan Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını duyurdu

Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerini gerçekleştiren ama netice alamayan Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.
BONSERVİS BEDELİ OLMAYACAK
İtalya kulübü, oyuncunun sözleşmesi sona erdiği için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerini gerçekleştiren ama netice alamayan Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.
BONSERVİS BEDELİ OLMAYACAK
İtalya kulübü, oyuncunun sözleşmesi sona erdiği için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
MALİ KONULAR SIKINTI YARATMIŞTI
Daha öncesinde Beşiktaş ile masaya oturan Güven Yalçın, sözleşme pazarlıklarından netice alamamış ve kulüpten ayrılma kararı almıştı.
TRABZONSPOR DA İLGİLENİYORDU
23 yaşındaki futbolcu ile Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un da ilgilendiği iddia ediliyordu.