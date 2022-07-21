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    • Spor
    • 21.07.2022 16:30
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    • 21.07.2022 16:39
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    Genoa, Beşiktaş'tan Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını duyurdu

    Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Yalçın, İtalyan ekibi Genoa ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

    Beşiktaş’tan İtalya’ya transfer oldu!

    Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerini gerçekleştiren ama netice alamayan Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.

    Yalçın, İtalyan ekiplerinden Genoa'ya 3 yıllık imzayı attı.

    BONSERVİS BEDELİ OLMAYACAK
    İtalya kulübü, oyuncunun sözleşmesi sona erdiği için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

        MALİ KONULAR SIKINTI YARATMIŞTI
        Daha öncesinde Beşiktaş ile masaya oturan Güven Yalçın, sözleşme pazarlıklarından netice alamamış ve kulüpten ayrılma kararı almıştı.

        TRABZONSPOR DA İLGİLENİYORDU
        23 yaşındaki futbolcu ile Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un da ilgilendiği iddia ediliyordu.

        Siyah beyazlılara transfer olduktan sonra 101 karşılaşmaya çıkan Yalçın, 20 gol atıp 7 asist kaydetti.

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