Fenerbahçe'de gündem Gustavo, Berisha, Meyer ve Pelkas'ın ayrılığı

Fenerbahçe'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor. Flaş transferlere imza attıran sarı-lacivertliler, sol bek, stoper ve santrfor transferleri için kadroda yer açmak istiyor. Kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de bugün flaş bir gelişme yaşandı.
İKİ İSMİN AYRILIĞI GÖRÜŞÜLDÜ
Sarı-lacivertlilerin çalıştığı Rogon Menajerlik'in sahibi Roger Witmann ve 2 kişinin İstanbul'a geldiği iddia edildi. Witmann'ın Fenerbahçe Yönetimi ile yaptığı görüşmede Gustavo, Berisha, Pelkas ve Meyer'in ayrılığı masaya yatırıldı.
Görüşmede ayrıca Witmann'ın Fenerbahçe'ye önerdiği ABD'li stoper John Anthony Brooks konusunun da gündeme geldiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin hali hazırda elinde 20 yabancı futbolcusu bulunuyor. Kanarya, göndermeyi düşündüğü oyuncularla yollarını ayırarak rahatlamak istiyor.