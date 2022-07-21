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    • Spor
    • 21.07.2022 17:14
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    • 21.07.2022 17:45
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    Fenerbahçe'de gündem Gustavo, Berisha, Meyer ve Pelkas'ın ayrılığı

    Takıma katılacak isimler üzerine çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere yoğunlaşılıyor. Topun ağzında bulunan Pelkas ve Berisha hakkında flaş bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İstanbul’da kritik buluşma

    Fenerbahçe'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor. Flaş transferlere imza attıran sarı-lacivertliler, sol bek, stoper ve santrfor transferleri için kadroda yer açmak istiyor. Kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de bugün flaş bir gelişme yaşandı.

    İKİ İSMİN AYRILIĞI GÖRÜŞÜLDÜ

    Sarı-lacivertlilerin çalıştığı Rogon Menajerlik'in sahibi Roger Witmann ve 2 kişinin İstanbul'a geldiği iddia edildi. Witmann'ın Fenerbahçe Yönetimi ile yaptığı görüşmede Gustavo, Berisha, Pelkas ve Meyer'in ayrılığı masaya yatırıldı.

    Görüşmede ayrıca Witmann'ın Fenerbahçe'ye önerdiği ABD'li stoper John Anthony Brooks konusunun da gündeme geldiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin hali hazırda elinde 20 yabancı futbolcusu bulunuyor. Kanarya, göndermeyi düşündüğü oyuncularla yollarını ayırarak rahatlamak istiyor.

        FLAŞ GELİŞMELER YAŞANIYOR

        Fenerbahçe yönetiminin Rogon yetkilileriyle yaptığı görüşmeden sonra takımdan gönderilecek isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanması bekleniyor.

        15 OYUNCU FORMA GİYDİ

        Sarı-lacivertlilerde şimdiye kadar Rogon'un 15 oyuncusu forma giydi. Attila Szalai, Joshua King, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Max Meyer, Simon Falette, Steven Caulker, Frey, Reyes, Adil Rami, Kemal Ademi, Tolga Ciğerci Kanarya'da oynayan futbolcular oldu.

        Bu isimlerden bazıları oynadıkları futbolla taraftarların gözbebeği olurken bazıları da büyük hüsran yaşattı.

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