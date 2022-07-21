Fenerbahçe'de gündem Gustavo, Berisha, Meyer ve Pelkas'ın ayrılığı

Fenerbahçe'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor. Flaş transferlere imza attıran sarı-lacivertliler, sol bek, stoper ve santrfor transferleri için kadroda yer açmak istiyor. Kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de bugün flaş bir gelişme yaşandı.