Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.07.2022 12:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2022 12:00
    ABONE OL

    Galatasaray'a kötü haber! Ola Solbakken çizme yolcusu

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray’ın transfer planlamasında yer alan Norveçli Ola Solbakken’den kötü haber geldi. Cimbom'un geri adım attığı transferde İtalyan ekibi Napoli devreye girdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’a kötü haber!

    Galatasaray'ın transfer planlaması içinde her iki kanatta da görev yapabilecek bir kanat oyuncusunun takviyesi yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar uzun bir süredir Ola Solbakken'in transferi için pazarlıklarını sürdürüyordu.


    Norveçli yıldızla büyük oranda anlaşan yönetim, Bodo Glimt kulübünün yüksek talepleri nedeniyle geri adım atmıştı. Galatasaray'ın bitiremediği Solbakken'in yeni adresi İtalya oluyor.

    Napoli, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere genç yıldızla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Napoli, Solbakken'in sözleşmesi bu yılın sonunda biteceği için kulübüne herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek.

        Yıldız futbolcunun yılda 1 milyon Euro garanti ücret alacağı da gelen bilgiler arasında.

        Bu sezon 10 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Ola Solbakken geçtiğimiz günlerde omzundan sakatlık geçirmişti. Ancak Norveçli futbolcunun durumunun çok ciddi olmadığı açıklanmıştı.

        Galatasaray yönetiminin bu gelişme sonrasında listesindeki alternatif isimlere yoğunlaşması bekleniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Spor Galatasaray'a kötü haber! Ola Solbakken çizme yolcusu
            SON DAKİKA