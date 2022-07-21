Galatasaray'a kötü haber! Ola Solbakken çizme yolcusu

Galatasaray'ın transfer planlaması içinde her iki kanatta da görev yapabilecek bir kanat oyuncusunun takviyesi yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar uzun bir süredir Ola Solbakken'in transferi için pazarlıklarını sürdürüyordu.
Norveçli yıldızla büyük oranda anlaşan yönetim, Bodo Glimt kulübünün yüksek talepleri nedeniyle geri adım atmıştı. Galatasaray'ın bitiremediği Solbakken'in yeni adresi İtalya oluyor.
Napoli, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere genç yıldızla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Napoli, Solbakken'in sözleşmesi bu yılın sonunda biteceği için kulübüne herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek.